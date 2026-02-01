Без суперзвёзд, но ярко! Баутиста — Оливейра и другие вывески февраля в единоборствах

2026 год набирает обороты. Позади остался первый зимний месяц. Февраль не подарит нам очень громких вывесок в мирах бокса и единоборств, но посмотреть точно будет на что.

8 февраля. UFC Fight Night 266. Марио Баутиста — Винисиус Оливейра

Это бой в легчайшем весе. Баутисту здесь ведут фаворитом, на его победу дают коэффициент 1.52, а на его соперника — 2.60. Марио — крепкий парень, совсем недавно у него была серия из восьми побед, которую прервал Умар Нурмагомедов. Прервал, надо сказать, уверенно, однако не без проблем, Баутиста провёл очень достойный бой.

У его соперника сейчас шесть побед подряд, в том числе над Нурмагомедовым. Правда, Саидом. У него хорошее кардио, он достаточно пластичный. С хорошим ударом. Так что фаворитом Баутисту однозначно называть рано. Посмотреть на это противостояние будет любопытно.

8 февраля. Ник Болл — Брэндон Фигероа

Титульный бой по версии WBA в полулёгком весе. Низкорослый Болл (157 см) против сильно превосходящего его по этому параметру Фигероа — у того 175 см. Но вряд ли это сильно поможет американцу. Он явный андердог этого противостояния, а ещё и бой будет в Великобритании. Коэффициент 1.30 на Болла кажется оправданным.

21 февраля. UFC Fight Night 267. Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес

Интересный бой в среднем весе. Сшибка третьего и четвёртого номеров в рейтинге. Фаворитом ведут Эрнандеса, который идёт на серии из восьми побед. На него можно поставить 1.40, а на Стрикленда — 3.00.

Почему так? Слишком уж застоялся на месте Стрикленд. К его манере боя все давно приспособились. А Эрнандес показал себя очень здорово в последних своих поединках. По-настоящему железный характер. Однако при этом есть большие проблемы в защите. Здесь будет рубка! И мы бы не стали здесь однозначно отдавать пальму первенства Энтони. Стрикленд всё ещё сильный боец, который способен наказать. Будет долгий и очень интересный поединок.

28 февраля. Эмануэль Наваррете — Эдуардо Нуньес

Титульный бой во втором полулёгком весе. Два мексиканца устроят настоящее шоу, искры будут лететь. Букмекеры считают фаворитом чемпиона по версии IBF — Нуньеса — коэффициент 1.54. На Наваррете — чемпиона по версии WBO — дают котировку 2.42.

Это два нокаутёра, боксёры достаточно схожие. Тоже стоит ждать рубку. Нуньес кажется чуть более разнообразным, но хватит ли этого для победы? Совсем не факт. Шансы здесь если не 50 на 50, то близки к тому. Не стоит удивляться любому исходу. Гарантия одна — 100% будет зрелищно!