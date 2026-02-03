Зимний Кубок РПЛ: экспресс на матчи 3 февраля 2026 года

Не так и далёк тот час, когда отечественный футбол вернётся после зимнего перерыва. Участники РПЛ уже начали подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 3 февраля, стартует товарищеский турнир — Зимний Кубок.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

Игры между этими соперниками постепенно превращаются в одно из главных противостояний российского футбола. Во-первых, матчи получаются что надо: всегда есть на что посмотреть и чему порадоваться. Во-вторых, искры непременно летят во все стороны. Стычки, конфликты, карточки, дисквалификации, скандалы. Ну и голы, естественно.

Разумеется, рассчитывать на нечто подобное в Абу-Даби не стоит. Меньше чем за месяц до возобновления сезона командам не нужны проблемы. В то же время есть что-то символическое, что в первом туре Зимнего Кубка РПЛ сойдутся те же клубы, что определяли зимнего чемпиона. Вы вряд ли забыли, но мы напомним: тогда «Краснодар» одержал волевую победу со счётом 3:2 в родных стенах.

Выискивать фаворитов в предсезонных матчах — дело гиблое и бессмысленное. Другое дело, что «Краснодар» сейчас должен иметь фору в плане сыгранности и взаимопонимания. При том что ЦСКА разменял Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, да ещё и заполучил Дмитрия Баринова. Получается, обновил центральную ось в каждой из линий. В общем, если хочется сделать ставку на результат, рассмотрите победу «Краснодара» с нулевой форой за 1.78.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва

Турнир откроется противостоянием «Зенита» и московского «Динамо». Команды успели пересечься в нынешнем сезоне трижды. В РПЛ сине-бело-голубые на своём поле победили со счётом 2:1, однако динамовцы в какой-то степени взяли реванш в Кубке России. Прошли дальше в четвертьфинале Пути РПЛ по сумме двух встреч — 3:1 и 0:1.

Гусеву всё же доверили статус полноценного главного тренера. Есть подозрение, что если кто-то и будет относиться к Зимнему Кубку РПЛ серьёзнее, чем к обычному предсезонному турниру, то именно он. Причина на поверхности: контракт короткий, нужно доказывать и зарабатывать себе имя. В такой ситуации любая неудача может запустить негативный фон. Даже в феврале, даже в предсезонном соревновании.

Добавим к этому поредевшую группу атаки у «Зенита». И получим расклад, при котором возникает соблазн сыграть против линии. Проверять ли Х2 за 2.10 — дело вкуса. На наш взгляд, бело-голубые способны как минимум не проиграть в основное время. Ещё лучше выглядит ИТБ 1 гола «Динамо» за 2.03. Самое время пробовать, экспериментировать и ошибаться.

Экспресс на Зимний Кубок РПЛ 3 февраля 2026 года

