Winline Зимний Кубок РПЛ, участники, формат, кто фаворит, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Динамо

Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Пётр Кондаков
Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ
Сравним лидеров и посмотрим, что перестроит Гусев.

3 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) стартует уже ставший традиционным Winline Зимний Кубок РПЛ. Важный турнир перед стартом второй части чемпионата России. Можно сказать, последняя проверка сил. Рассказываем о турнире и изучаем расклады перед этим стартом.

Кто сыграет в Зимнем Кубке РПЛ?

В соревновании в этот раз не будет гостей, а всего сыграют четыре клуба — «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА. Петербуржцы — действующие обладатели этого трофея, краснодарцы в прошлом году стали третьими, армейцы заняли четвёртое, а динамовцы — шестое место.

Какая формула у Зимнего Кубка РПЛ?

На этот раз участников меньше — всего четыре клуба. Они сыграют между собой в один круг, финала не будет — дистанция гладкая. При ничьей команды сразятся в серии пенальти, победитель получит бонусное очко.

Где смотреть Зимний Кубок РПЛ?

Все матчи турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Чего ждать от участников Зимнего Кубка РПЛ?

У всех команд есть свои интриги. Так, «Краснодар» ударно провёл первую часть сезона и заслуженно лидирует. Изменений в составе у «быков» нет, но Мураду Мусаеву есть о чём подумать. Дорогостоящего Гаэтана Перрена он в старт так и не вписал, но и не отпустил из клуба. Возможно, предстоящий турнир — шанс француза заработать место в основном составе на весну?

«Зенит» расстался с Жерсоном, продал Маттео Кассьерру и Лусиано Гонду. Приехал Джон Джон; как всегда, опоздал Вендел. И Игорь Дивеев, конечно, усилит оборону. Беспокоит пока то, что центрфорвард у команды на сегодня ровно один. И это Александр Соболев — не самая однозначная кандидатура. Да, идут разговоры о Джоне Дюране, но пока этот трансфер не стал фактом. Так что Сергею Семаку придётся поломать голову. Ведь весной нужно будет включаться без раскачки, если, конечно, петербуржцы хотят вернуть себе титул.

У ЦСКА наконец-то появился нападающий, чего так не хватало команде Фабио Челестини! Лусиано Гонду — отличный вариант. Но команда потеряла Игоря Дивеева. Так что в центре обороны есть вакансии. Новичок здесь обязательно будет. Будет интересно, как швейцарец сможет вписать аргентинца в состав. Если Гонду начнёт забивать с ходу — армейцам точно по силам включиться в борьбу за чемпионство.

«Динамо» — самая загадочная команда. Идёт большая перестройка, очень интригующий тренерский штаб — трио Ролан Гусев — Роман Шаронов — Юрий Жирков. Вопрос, хватит ли опыта. Пока что динамовцы не блистали как в концовке чемпионата, так и в первых контрольных матчах. Зимний Кубок РПЛ — отличная возможность для Гусева показать, как приживаются его идеи. Понятно, что на чемпионат все уже, можно сказать, махнули рукой, но ведь есть ещё и Кубок, за него можно побороться!

Турнир стартует 3 февраля, в этот день «Зенит» встретится с «Динамо», а ЦСКА — с «Краснодаром». В первой паре букмекеры отдают преимущество петербуржцам — 1.70 на 6.10 и 3.60 на ничью. Во второй всё более ровно — на краснодарцев можно сделать ставку за 2.55, а на ЦСКА — за 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

РПЛ возвращается, пусть пока и с предсезонным турниром. Будем следить и смотреть, кто как готов к весне.

