Последняя проверка сил перед весной. Чего ждать от Зимнего Кубка РПЛ

3 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) стартует уже ставший традиционным Winline Зимний Кубок РПЛ. Важный турнир перед стартом второй части чемпионата России. Можно сказать, последняя проверка сил. Рассказываем о турнире и изучаем расклады перед этим стартом.

Кто сыграет в Зимнем Кубке РПЛ?

В соревновании в этот раз не будет гостей, а всего сыграют четыре клуба — «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА. Петербуржцы — действующие обладатели этого трофея, краснодарцы в прошлом году стали третьими, армейцы заняли четвёртое, а динамовцы — шестое место.

Какая формула у Зимнего Кубка РПЛ?

На этот раз участников меньше — всего четыре клуба. Они сыграют между собой в один круг, финала не будет — дистанция гладкая. При ничьей команды сразятся в серии пенальти, победитель получит бонусное очко.

Где смотреть Зимний Кубок РПЛ?

Все матчи турнира в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Чего ждать от участников Зимнего Кубка РПЛ?

У всех команд есть свои интриги. Так, «Краснодар» ударно провёл первую часть сезона и заслуженно лидирует. Изменений в составе у «быков» нет, но Мураду Мусаеву есть о чём подумать. Дорогостоящего Гаэтана Перрена он в старт так и не вписал, но и не отпустил из клуба. Возможно, предстоящий турнир — шанс француза заработать место в основном составе на весну?

«Зенит» расстался с Жерсоном, продал Маттео Кассьерру и Лусиано Гонду. Приехал Джон Джон; как всегда, опоздал Вендел. И Игорь Дивеев, конечно, усилит оборону. Беспокоит пока то, что центрфорвард у команды на сегодня ровно один. И это Александр Соболев — не самая однозначная кандидатура. Да, идут разговоры о Джоне Дюране, но пока этот трансфер не стал фактом. Так что Сергею Семаку придётся поломать голову. Ведь весной нужно будет включаться без раскачки, если, конечно, петербуржцы хотят вернуть себе титул.

У ЦСКА наконец-то появился нападающий, чего так не хватало команде Фабио Челестини! Лусиано Гонду — отличный вариант. Но команда потеряла Игоря Дивеева. Так что в центре обороны есть вакансии. Новичок здесь обязательно будет. Будет интересно, как швейцарец сможет вписать аргентинца в состав. Если Гонду начнёт забивать с ходу — армейцам точно по силам включиться в борьбу за чемпионство.

«Динамо» — самая загадочная команда. Идёт большая перестройка, очень интригующий тренерский штаб — трио Ролан Гусев — Роман Шаронов — Юрий Жирков. Вопрос, хватит ли опыта. Пока что динамовцы не блистали как в концовке чемпионата, так и в первых контрольных матчах. Зимний Кубок РПЛ — отличная возможность для Гусева показать, как приживаются его идеи. Понятно, что на чемпионат все уже, можно сказать, махнули рукой, но ведь есть ещё и Кубок, за него можно побороться!

Турнир стартует 3 февраля, в этот день «Зенит» встретится с «Динамо», а ЦСКА — с «Краснодаром». В первой паре букмекеры отдают преимущество петербуржцам — 1.70 на 6.10 и 3.60 на ничью. Во второй всё более ровно — на краснодарцев можно сделать ставку за 2.55, а на ЦСКА — за 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

РПЛ возвращается, пусть пока и с предсезонным турниром. Будем следить и смотреть, кто как готов к весне.