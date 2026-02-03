«Арсенал» — «Челси» в Кубке Англии и новая победа «Милана»

Европейский футбольный сезон продолжается. Сегодня, 3 февраля, кто-то закрывает программу уикенда, а кто-то — участвует в кубковой ответной встрече. Разбираемся и составляем экспресс вместе.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»

Первый матч состоялся в середине января, к тому моменту Лиам Росеньор уже успел приступить к работе с «Челси». Дело закончилось победой «Арсенала» со счётом 3:2. Сразу проговорим главное: лидер чемпионата Англии смотрелся заметно лучше, имея всё необходимое для комфортной победы и досрочного снятия вопросов о финалисте. Хозяевам повезло выжать два мяча из минимального количества моментов.

Интрига сохранена — вот что главное. В ином случае можно было бы помечтать о том, как «Арсенал» выставит второй состав, чтобы поберечь лидеров на фоне плотного календаря и шанса забрать долгожданный титул. Однако Микель Артета не станет играть в поддавки. Достаточно вспомнить состав на первый полуфинал. Кроме того, плотный календарь не такой уж плотный. Досрочно решили все вопросы по Лиге чемпионов.

Кроме того, до тех самых 2:3 в первом матче «Челси» не мог забить «Арсеналу» больше одного мяча на протяжении четырёх очных встреч. Оборона у лидера АПЛ по-прежнему великолепная, пропускает мало. На таком фоне ИТМ 1 гола «Челси» за 1.67 видится надёжным вариантом. Гости наверняка дадут бой, но их основной шанс — надёжность в защите, а не огромное количество голов. Многого хозяева не позволят.

Прогноз на матч «Болонья» — «Милан»

«Болонье» под руководством Винченцо Итальяно только на руку кадровые потери «Милана». Команда на неделе разгромила «Маккаби» в Лиге Европы и вышла в стыковую фазу. Кроме того, последний очный матч с «Миланом» на домашнем стадионе она выиграла — со счётом 2:1. Для «россонери» этот выезд точно нельзя будет считать рядовым и простым.

Тактика обеих команд будет в первую очередь нацелена на контроль переходов из обороны в атаку и реакцию на ошибки оппонента. Судя по очным встречам и текущим проблемам гостей в атаке, шансы на интригующий матч высоки. Но, конечно, не настолько, чтобы «Болонья» серьёзно доминировала. Ожидается борьба. Всё-таки гости по-прежнему претендуют на скудетто.

Рабочий сценарий, на наш взгляд: «Милан» забьёт первым, однако «Болонья» будет активно преследовать минимум ничью. Матч может получиться результативным, с драматической концовкой. Ставка: «Милан» победит + обе забьют. Ждём чего-то вроде 2:1 в пользу гостей. Букмекеры дают на такой расклад примерно 3.90. Вариант сильно проще — П2 с форой (0) за 1.53.

Экспресс на футбол 3 февраля 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1 гола «Челси» в матче с «Арсеналом» за 1.67.

Ставка 2: «Милан» победит «Болонью» + обе забьют за 3.90.

Общий коэффициент: 1.67 х 3.90 = 6.51.