«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Гвардиола выходит в финал

На «Этихаде» в этот раз без чудес.

4 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 4 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ман Сити» предлагается с коэффициентом 1.85. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Не будем обманывать себя: интрига в этом противостоянии, конечно, не умерла окончательно, но дышит из последних сил. 13 января в Ньюкасле «Манчестер Сити» добился победы с успокаивающим счётом 2:0. Несколько удивительно, ведь подопечные Эдди Хау в родных стенах проигрывают крайне редко вне зависимости от турнира. Хоть АПЛ, хоть Лига чемпионов, хоть кубки.

Собственно, они до последнего рассчитывали отыграться и создавали моменты. Возможности имелись, реализация подвела. А на 90+8-й минуте пропустили второй мяч от Райана Шерки. Рабочий исход превратился в большую проблему. И тут уж надо смотреть правде в глаза: отыграть два мяча на «Этихаде» будет невероятно сложно. Особенно с учётом контекста.

О чём речь? Во-первых, «Манчестер Сити» на своём поле тоже чувствует себя гораздо увереннее, чем на выезде. Осечки, конечно, случаются, но не более того. Во-вторых, «Ньюкасл» обязательно проигрывает «горожанам» в Манчестере аж с 2014 года. Чаще всего всухую и с запасом. А те самые 2:0 в октябре 2014 года состоялись на ранней стадии Кубка лиги, когда фаворит вышел вторым составом.

Есть и третий пункт. Пожалуй, самый важный. Насколько опасен «Ньюкасл» дома, настолько же покорен в гостях. Достаточно сказать, что в АПЛ к февралю победил на выезде всего два раза. Регулярно теряет очки даже со стоящими на вылет коллективами. А тут победить на заказ «Манчестер Сити», да ещё и с разницей в два мяча? Верится с трудом.

Единственный плюс для «Ньюкасла» заключается в дополнительном дне отдыха. Предыдущий матч чемпионата Англии они провели 31 января, когда гостили на «Энфилде» у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» на следующий день встречался с «Тоттенхэмом». Впрочем, аргумент работал бы при необходимости хозяев действовать активно и что-то придумывать. А им достаточно просто не напороть.

Хаос в центре обороны остался позади, Марк Гехи с первой же игры добавил спокойствия. Защищаться низким блоком «горожане» научились, а переходных фаз, похоже, окажется немного. «Ньюкасл» же первым номером не впечатляет. Раз так, ИТМ 1 гола «Ньюкасла» за 1.96 смотрится здорово. Проблем с выходом в финал у Гвардиолы не возникнет.

Ставка: ИТМ 1 гола «Ньюкасла» за 1.96.