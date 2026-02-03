«Интер» — «Торино». Ошибки «Ромы» не повторятся

Туринцы выбили из Кубка Италии одного из лидеров Серии А, но с лучшей командой страны не справятся.

4 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии встретятся «Интер» и «Торино». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Интер» — «Торино» 4 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.31. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Торино»

Перестройка «Интера» проходит с существенным опережением графика. В межсезонье казалось, что предстоящий год получится невероятно тяжёлым. Симоне Индзаги подался на заработки, а количество возрастных исполнителей в команде достигло опасных значений. Медлить было нельзя, а уж на фоне ухода столь сильного главного тренера проблемы казались неизбежными.

Выбор Кристиана Киву общепринято считался как минимум рискованным, ведь самостоятельного опыта работы у специалиста имелось в обрез. Но вот на носу февраль, а клуб уверенно чувствует себя абсолютно во всех турнирах. Единственной слабостью можно считать топ-матчи, где побед действительно не хватало. Однако это полностью объяснимо. А главное, даже тут наметилась положительная динамика.

Вот что мы имеем. В Лиге чемпионов после шикарного старта просели, однако задачу-минимум выполнили с огромным запасом. Есть выход в плей-офф. В чемпионате Италии не просто занимают чистое первое место, а успели создать недурной задел. «Наполи» и «Рома» уже далековато, только «Милан» худо-бедно выдерживает темп.

Долго скучать по Суперкубку Италии никто не планировал: запороли серию пенальти — ну и ладно. В конце концов, с этим трофеем у «Интера» в последние годы проблем не было. Можно пару лет потерпеть. Даже в Кубке Италии добрались до четвертьфинала без хлопот: в предыдущем раунде экспериментальным составом разнесли «Венецию». 3:0 к 34-й минуте, 5:1 к финальному свистку.

Теперь должно быть сложнее. «Торино» — классический середняк: снова не претендует на еврокубки, снова не борется за выживание. Тихо-мирно обитает в середине турнирной таблицы Серии А. Иногда кусает фаворитов, иногда теряет очки с аутсайдерами. Что это значит? Правильно: Кубок — главная возможность сделать обычный сезон особенным.

Три соперника позади. «Модена» и «Пиза» восторгов не вызывают, а вот забить три мяча «Роме» Джан Пьеро Гасперини в предыдущей стадии — это серьёзно. Пусть даже римляне выставили экспериментальный состав. Всё бы ничего, да только в семи последних очных встречах туринцы непременно терпели поражения. Шесть из них — всухую. Разница в классе колоссальная, так что мудрить не станем. П1 + тотал меньше 3.5 гола за 2.08 — отличный вариант.

Ставка: победа «Интера» + тотал меньше 3.5 гола за 2.08.