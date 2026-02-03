«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Жамнов не расколдует ярославцев

4 февраля в Ярославле «Локомотив» примет «Спартак». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, в то время как победа «Спартака» оценивается в 3.20. Ничья и овертайм идут за 3.95.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Спартак Москва

Четвёртое и заключительное свидание соперников в регулярном чемпионате. Первое и второе состоялись в ноябре, а потому нас не особенно интересуют: с тех пор много воды утекло. Зато предыдущее прошло совсем недавно, 25 января. Получилось нервно, напряжённо, заковыристо. Два гола в большинстве, огромное количество удалений, отмена шайбы после запроса, овертайм. Там ярославцы оказались сильнее — 3:2 ОТ.

Собственно, сезонную серию железнодорожники точно заберут: три победы из трёх возможных добыты. А проигрывать всухую красно-белым не с руки. Само по себе неприятно, а тут ещё нужно держать в уме потенциальную встречу в первом раунде Кубка Гагарина. Она весьма вероятна, потому от психологических барьеров желательно избавиться.

Подопечные Боба Хартли вовсю сражаются за первое место в Западной конференции. Конкурентов хватает: минское «Динамо» охотится за лучшим сезоном в своей истории, «Северсталь» сдуваться не планирует, да и «Торпедо» находится недалеко. «Спартак» тем временем вместе со СКА и ЦСКА пытается улучшить положение. Попадание в плей-офф вопросов не вызывает, но преимущество своего льда в первом раунде оказалось бы весьма кстати.

Слабый старт сезона привёл к серьёзным изменениям в составе. С Александром Георгиевым на последнем рубеже в самом деле стало гораздо спокойнее: голкипер с внушительным опытом НХЛ явно превосходит Артёма Загидуллина и Дмитрия Николаева. Неудивительно, что последнего на дедлайне без особых сожалений отправили в Челябинск.

Перед запретом на переходы не постеснялись отдать Нэйтана Тодда, по мере возможностей пересобрали линию обороны. На первых порах сбои неизбежны, ведь нужно сыгрываться. Но пара вещей очевидна. Во-первых, «Спартак» явно недоволен собой образца первых месяцев регулярки. Во-вторых, не собирается с этим мириться.

«Локомотив» тем временем особенно не дёргался. Дела идут хорошо: костяк давно сформирован, пропускают мало, забивать есть кому. Физическое состояние также должно находиться в порядке. Третья домашняя игра подряд, никаких перелётов. Предыдущие соперники — «Лада» и «Сочи», да ещё и с дополнительным выходным. Красота.

Сравните с графиком москвичей, которые на день позже пытались успеть в Череповце за шустрой «Северсталью». Есть подозрение, что гостям победа нужнее, только «Локомотив» на своём льду никогда и никому ничего просто так не отдаёт. В трёх предыдущих очных встречах в Ярославле хозяева забивали как минимум четыре раза. В сохранении традиции имеются сомнения, а вот П1 за 1.95 нас устроит. Разница в классе на сегодня очевидна, а родные трибуны помогут справиться в трудные моменты.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.95.