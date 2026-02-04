«Аталанта» — «Ювентус». Битва волшебников в Кубке Италии

5 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 5 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус»

Пожалуй, главная вывеска четвертьфинала Кубка Италии. Хотя ещё три-четыре месяца назад такое мнение выглядело бы смешно: при всей громкости имён соперники напрочь завалили старт сезона, барахтаясь в нижней половине турнирной таблицы. В итоге практически в одно время дошли до смены тренеров. И дальше жизнь потихоньку наладилась.

«Аталанта» сменила Ивана Юрича на Раффаэле Палладино. Многообещающий специалист исправил ситуацию во всех турнирах. В чемпионате Италии практически перестали проигрывать, выдали пару достойных победных серий. Вместо борьбы за выживание вовсю сражаются за зону еврокубков, благо отставание от топ-6 мизерное.

В Лиге чемпионов дела и без того шли неплохо, с новым наставником планку удержали. Уверенно пробились в плей-офф, до последнего тура сохраняли шансы на попадание в топ-8. В итоге избежать стыкового раунда не удалось, однако в любом случае результат отличный. Солидные призовые от УЕФА клубу пригодятся, а соревноваться с грандами не хватает ресурсов.

И вот Кубок Италии, где на предыдущей стадии не заметили сопротивления «Дженоа». Тут, правда, нужно отметить, что команда из Генуи на 36-й минуте осталась вдесятером из-за прямой красной карточки Сейду Фини. К тому моменту бергамаски уже успели забить, а в оставшееся время отводили душу. Итоговые 4:0 добавили веры в свои силы.

Впереди «Ювентус». Лучано Спаллетти чудес, может, и не творит, зато проделывает крайне качественную работу. «Интер» далековато, однако даже от идущего вторым в Серии А «Милана» отставание более чем рабочее. Осечки, конечно, случаются, но к моменту увольнения Игора Тудора казалось, что сезон потерян. А вот и нет — ещё посражаются.

Туринцы на предыдущей стадии спокойно обыграли «Удинезе» вторым составом — 2:0 благодаря автоголу и пенальти. График у обеих команд крайне плотный, а рассчитывать на широкую скамейку не приходится. Пожалуй, нас ожидает сдержанная ротация и не самый интенсивный футбол. Напрашивается тотал меньше 2.5 гола за 1.78: обе команды хороши, в защите дурака не валяют, так что одного-двух мячей тут наверняка хватит.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.