«Бетис» — «Атлетико». Главный шанс Симеоне на трофей

Мадридцы не могут позволить себе относиться к Кубку Испании с прохладцей.

5 февраля в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Бетис» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Бетис» — «Атлетико» 5 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч Кубка Испании «Бетис» — «Атлетико»

Самая ровная и сильная пара в четвертьфиналах Кубка Испании. Достаточно сказать, что к февралю соперники входят в шестерку сильнейших в Примере. Что любопытно, обе команды при этом вряд ли довольны своим положением, поскольку имели основания рассчитывать на большее.

С «Атлетико» всё совсем просто. Подопечные Диего Симеоне время от времени караулят кризисы «Барселоны» с «Реалом», после чего включаются в чемпионскую гонку. На этот раз всё пошло не так с самого начала: череда осечек с первых же туров позволила грандам оторваться. Затем вроде бы мадридцы выправили положение, но наступил второй спад.

В итоге отставание от лидеров приближается к двузначному, так что перспективы туманные. Есть, конечно, битва с «Вильярреалом» за третью строчку, однако особой разницы между третьим и четвёртым местами нет. В Лигу чемпионов напрямую выходят с обоих. Кстати, о Лиге чемпионов. Там задачу-минимум выполнили, однако в топ-8 не протиснулись. Придётся участвовать в стыковом раунде. Очевидно, что в число фаворитов турнира «матрасники» не входят.

С Суперкубком Испании тоже не сложилось, так что Кубок Короля — главный шанс закончить сезон с трофеем. Предыдущие стадии дались на удивление трудно, ведь уровень оппозиции казался низким. С горем пополам дожали «Атлетико Балеарес» (3:2), после чего долго возились с «Депортиво» (1:0). Имя громкое, но клуб из Ла-Коруньи давно застрял в Сегунде.

«Бетис» всерьёз рассчитывал побороться за топ-4, а вместо этого вынужден дышать в спину «Эспаньолу». Впрочем, каталонцы потихоньку выдыхаются, так что пятая строчка более чем достижима. А главное — она способна обеспечить проход в Лигу чемпионов, ведь в Европе испанские клубы чувствуют себя уверенно. В то же время конкуренции хватает, расслабляться нельзя.

Севильцы в предыдущих раундах обставили «Мурсию» (2:0) и «Эльче» (2:1). «Атлетико» в нынешнем сезоне уже принимали — в конце октября уступили на своём поле со счётом 0:2. Это вообще один из самых неудобных соперников для «Бетиса»: семь поражений и ничья в девяти предыдущих очных встречах. Ждём ещё одной нервной, но всё же победы мадридцев. ИТМ 1 гола «Бетиса» за 2.12 и П2 за 2.13 — качественные варианты.

Ставка: ИТМ 1 гола «Бетиса» за 2.12.