«Страсбург» — «Монако». Спасибо тебе, Париж!

5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции встретятся «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Франции «Страсбург» — «Монако» 5 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Страсбурга» предлагается с коэффициентом 2.17. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 3.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.72.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз на матч Кубка Франции «Страсбург» — «Монако»

Одна игра на стадии 1/16 финала способна резко придать турниру интригу, раскрасив мирное течение жизни новыми красками. На первый взгляд звучит абсурдно. А для нынешнего розыгрыша Кубка Франции — суровая правда жизни. Спасибо «ПСЖ». Или «Парижу». В общем, парижанам. Дерби завершилось сенсационной победой новичка элитного дивизиона со счётом 1:0.

Большего для счастья и не надо, веселье раскручивается быстро и по спирали. Как известно, житьё-бытьё во Франции в последние годы весьма предсказуемо: отнять трофеи у местного гегемона порой удаётся, но слишком уж многое должно сойтись. Тут же не просто подарок — нечто большее. Практически все серьёзные клубы остаются в борьбе, а очевидный фаворит самоустраняется. Решайте сами, кто у вас тут за старшего. У меня выходной.

Вот, например, «Монако». Сезон больших надежд оборачивается провалом. С горем пополам протиснулись в плей-офф Лиги чемпионов, где вряд ли задержатся надолго. 1:6 от мадридского «Реала», 1:4 от «Брюгге», ничья с «Пафосом». Вроде бы поводов радоваться немного. До тех пор пока не откроешь таблицу чемпионата Франции. Становится ясно: всё познаётся в сравнении.

В Лиге 1 полный кошмар: середина таблицы, заметное отставание даже от зоны еврокубков, а до зоны Лиги чемпионов – больше 10 очков. Какие-то шансы, наверное, остаются, но тогда надо выдавать победную серию прямо сейчас, а предпосылок не видно. Сезон нужно спасать. Очевидно, что Кубок Франции после вылета «ПСЖ» становится главным шансом.

Или «Страсбург». Растущая команда с огромным числом молодых талантливых футболистов. Тоже проводит сезон ниже ожиданий, хотя масштаб проблем скромнее. До Лиги чемпионов вряд ли дотянется, хотя финишировать в топ-6 вполне реально. И вдруг старший брат по имени «Челси» увольняет Энцо Мареску и выдёргивает у младшего главного тренера Лиама Росеньора. Дело житейское, но малоприятное: слишком уж прямо дают понять, какое ваше место в пищевой цепи.

Букмекеры по традиции задирают планку тотала, что выглядит сомнительно. Даже тотал меньше 3 голов можно взять за 2.02. Во-первых, больше трёх мячей забивалось лишь в двух из пяти предыдущих очных встреч. Во-вторых, тут на кону реальный шанс побороться за трофей, а не просто засветить своих футболистов. Скорее всего, команды станут действовать чуть аккуратнее обычного. Голы будут, но вряд ли больше двух-трёх штук.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.02.