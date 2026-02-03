«Алавес» — «Реал Сосьедад». Тренер Захаряна вспомнит Бундеслигу

4 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витория-Гастейс. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад» 4 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 3.05. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Кубка Испании «Алавес» — «Реал Сосьедад»

Это тот случай, когда вывеска звучит скромнее, чем выглядит на самом деле. Баскское дерби в плей-офф обещает получиться как минимум насыщенным. Стыки, подборы, борьба за вторые мячи и за то, кто первым навяжет темп. Всё это должно быть.

«Алавес» при Эдуардо Коудете добавил в прагматизме: команда цепляется за результат и не стесняется играть по счёту. Впереди есть Лукас Бое, который может «укусить» даже во встрече без моментов. При этом сам Коудет на днях говорил о физических проблемах у Протесони и неожиданной потере Тенальи. Для кубкового важного матча это неприятные детали.

«Реал Сосьедад» подходит с более высоким классом. При Пеллегрино Матараццо, ранее работавшем долгое время в Бундеслиге, команда набрала хороший ход. Например, в Испании пока что вообще не проигрывает. С 17-го по 22-й тур добыла три победы и три ничьих. Однако есть и нюансы. Первый — пропускают футболисты из Сан-Себастьяна в каждой игре. Может, немецкое прошлое тренера сказывается? В Бундеслиге голы в обе стороны — обыденность.

Второй — официально травмирован Такефуса Кубо, у него повреждение задней поверхности бедра. Доступность зависит от скорости восстановления. Это прямо бьёт по остроте на фланге и скорости переходов. В такой конфигурации больше ответственности ложится на других лидеров группы атаки. По сообщениям испанской прессы, у гостей в целом хватает кадровых нюансов, но рисунок игры при Матараццо уже устоялся.

Ключ к матчу, как ни банально, в первом голе. «Алавес» дома умеет закрываться так, что игра превращается в выковыривание моментов, а «Сосьедад» без Кубо может дольше разгоняться и чаще упираться в позиционку. В декабре в Примере всё так и было — минимальная победа хозяев. Поэтому мы здесь ждём очень плотные 90 минут. Однако из-за последних результатов «Реала Сосьедад» при новом тренере логично будет увидеть голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют в матче «Алавес» — «Реал Сосьедад» за 2.00.