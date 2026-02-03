«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: Челябинск не поможет

4 февраля в Челябинске «Трактор» примет «Ак Барс». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне КХЛ. Две предыдущие проходили в Казани и остались за казанским клубом — 5:3 и 3:2.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 4 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.57, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 2.37. Ничья и овертайм идут за 4.16.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» (04.02.2026)

«Трактор» подходит к игре как команда, которая всё чаще выигрывает за счёт терпения, но слишком редко — за счёт «взрыва» в атаке. Посмотрите на свежий отрезок матчей: почти каждый — на тоненького, с минимумом шайб и нервами до финальной сирены. Для такой модели критично одно: стабильность последнего рубежа. И тут как раз важный штрих. Челябинцы выменяли у «Спартака» вратаря Дмитрия Николаева.

У «Ак Барса» картина другая: команда уже живёт в режиме репетиции плей-офф. По цифрам всё очень показательно — 73 очка и всего 127 пропущенных при 162 забитых. Аккуратный контроль темпа и дисциплина в своей зоне решают. Даже когда игра не клеится, казанцы всё равно часто дотягивают до овертайма и буллитов и забирают свои очки так или иначе — в последних встречах таких концовок было несколько.

При этом «Ак Барс» к выезду в Челябинск подходит не с пустыми руками. В плане состава. Во-первых, усилили глубину нападения: Нэйтан Тодд — тот самый ход, который добавляет вариативности и качества в большинстве. Он уже успел открыть счёт голам за новый клуб, то есть адаптация не затянулась.

Во-вторых, есть хорошая новость для обороны — Альберт Яруллин выведен из списка травмированных. Значит, у тренерского штаба появляется ещё один рабочий сценарий по парам защитников и выходу из-под давления. А ведь казанский клуб и так неплох в обороне.

Если свести всё к простому: «Трактор» дома постарается превратить матч в вязкую историю с минимумом пространства, но «Ак Барс» на такие игры обычно не только соглашается — он в них живёт. И именно поэтому выбор здесь не на победителя, а на характер встречи. Осторожный старт, много борьбы, не так много голов. И всё же П2 (0) выглядит очень заманчиво.

Ставка: победа «Ак Барса» над «Трактором» с форой (0) за 1.85.