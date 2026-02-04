КХЛ: криптонит «Спартака» и матч «Трактор» — «Ак Барс»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 3 февраля, очередной игровой день. Выбрали самые яркие встречи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2026, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Спартак Москва

Подопечные Боба Хартли вовсю сражаются за первое место в Западной конференции. Конкурентов хватает: минское «Динамо» охотится за лучшим сезоном в своей истории, «Северсталь» сдуваться не планирует, да и «Торпедо» находится недалеко. «Спартак» тем временем вместе со СКА и ЦСКА пытается улучшить положение. Попадание в плей-офф вопросов не вызывает, но преимущество своего льда в первом раунде оказалось бы весьма кстати.

Слабый старт сезона привёл к серьёзным изменениям в составе. С Александром Георгиевым на последнем рубеже в самом деле стало гораздо спокойнее. «Локомотив» тем временем особенно не дёргался. Дела идут хорошо: костяк давно сформирован, пропускает мало, забивать есть кому. Физическое состояние также должно находиться в порядке. Третья домашняя игра подряд, никаких перелётов. Предыдущие соперники — «Лада» и «Сочи», да ещё и с дополнительным выходным. Красота.

Сравните с графиком москвичей, которые на день позже пытались успеть в Череповце за шустрой «Северсталью». Есть подозрение, что гостям победа нужнее, только «Локомотив» на своём льду никогда и никому ничего просто так не отдаёт. В трёх предыдущих очных встречах в Ярославле хозяева забивали как минимум четыре раза. В сохранении традиции есть сомнения, а вот П1 за 1.95 нас устроит.

Разница в классе на сегодня очевидна, и родные трибуны помогут справиться в трудные моменты. Да и три победы в трёх очных встречах этого сезона тоже говорят сами за себя. Криптонит для подопечных Алексея Жамнова.

Прогноз на матч «Трактор» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2026, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Ак Барс Казань

«Трактор» подходит к игре как команда, которая всё чаще выигрывает за счёт терпения, но слишком редко за счёт «взрыва» в атаке. Посмотрите на свежий отрезок матчей: почти каждый — на тоненького, с минимумом шайб и нервами до финальной сирены. Для такой модели критично одно: стабильность на последнем рубеже. И тут как раз важный штрих. Челябинцы выменяли у «Спартака» вратаря Дмитрия Николаева.

У «Ак Барса» картина другая: команда уже живёт в режиме репетиции плей-офф. По цифрам всё очень показательно — 73 очка и всего 127 пропущенных при 162 забитых. Аккуратный контроль темпа и дисциплина в своей зоне решают. Даже когда игра не клеится, казанцы всё равно часто дотягивают до овертайма и буллитов и забирают свои очки так или иначе — в последних встречах таких концовок было несколько.

Если свести всё к простому: «Трактор» дома постарается превратить матч в вязкую историю с минимумом пространства, но «Ак Барс» на такие игры обычно не только соглашается — он в них живёт. И именно поэтому выбор здесь не на победителя, а на характер встречи. Осторожный старт, много борьбы, не так много голов. И всё же П2 (0) выглядит очень заманчиво. Две предыдущие очные встречи остались за казанским клубом — 5:3 и 3:2.

Экспресс на матчи КХЛ 4 февраля 2026 года

Ставка 1: «Локомотив» победит «Спартак» в основное время за 1.95.

Ставка 2: победа «Ак Барса» в матче с «Трактором» с форой (0) за 1.85.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.85 = 3.60.