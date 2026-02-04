День кубков: «Манчестер Сити», «Интер» и клуб Арсена Захаряна

Сегодня, 4 февраля, программа европейского футбола приготовила ряд кубковых матчей. Выбрали самые интересные из них, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Не будем обманывать себя: интрига в этом противостоянии, конечно, не умерла окончательно, но дышит из последних сил. 13 января в Ньюкасле «Манчестер Сити» добился победы с успокаивающим счётом 2:0. Рабочий исход для «Ньюкасла» превратился в большую проблему. И тут уж надо смотреть правде в глаза: отыграть два мяча на «Этихаде» будет невероятно сложно. Особенно с учётом контекста.

Во-первых, «Манчестер Сити» на своём поле чувствует себя гораздо увереннее, чем на выезде. Осечки, конечно, случаются, но не более того. Во-вторых, «Ньюкасл» обязательно проигрывает «горожанам» в Манчестере аж с 2014 года. Чаще всего всухую и с запасом. А те самые 2:0 в октябре 2014 года состоялись на ранней стадии Кубка лиги, когда фаворит вышел вторым составом.

Хаос в центре обороны «Сити» остался позади, Марк Гехи с первой же игры добавил спокойствия. Защищаться низким блоком «горожане» научились, а переходных фаз, похоже, окажется немного. «Ньюкасл» же первым номером не впечатляет. Раз так, ИТМ 1 гола «Ньюкасла» за 1.96 смотрится здорово. Проблем с выходом в финал у Гвардиолы не возникнет.

Прогноз на матч «Интер» — «Торино»

Выбор Кристиана Киву общепринято считался как минимум рискованным, ведь самостоятельного опыта работы у специалиста имелось в обрез. Но вот на носу февраль, а клуб уверенно чувствует себя абсолютно во всех турнирах. Единственной слабостью можно считать топ-матчи, где побед действительно не хватало. Однако это полностью объяснимо. А главное – даже тут наметилась положительная динамика.

Даже в Кубке Италии добрались до четвертьфинала без хлопот. Хотя теперь должно быть сложнее. «Торино» — классический середняк: снова не претендует на еврокубки, снова не борется за выживание. Тихо-мирно обитает в середине турнирной таблицы Серии А. Иногда кусает фаворитов, иногда теряет очки с аутсайдерами. Что это значит? Правильно: Кубок — главная возможность сделать обычный сезон особенным.

Три соперника позади. «Модена» и «Пиза» восторгов не вызывают, а вот забить три мяча «Роме» Джан Пьеро Гасперини на предыдущей стадии — это серьёзно. Пусть даже римляне выставили экспериментальный состав. Всё бы ничего, да только в семи последних очных встречах туринцы непременно терпели поражения. Шесть из них — всухую. Разница в классе колоссальная, так что мудрить не станем. П1 + тотал меньше 3.5 гола за 2.08 — отличный вариант.

Прогноз на матч «Алавес» — «Реал Сосьедад»

«Алавес» при Эдуардо Коудете добавил в прагматизме: команда цепляется за результат и не стесняется играть по счёту. Впереди есть Лукас Бое, который может «укусить» даже в матче без моментов. При этом сам Коудет на днях говорил о физических проблемах у Протесони и неожиданной потере Тенальи. Для кубкового важного матча это неприятные детали.

«Реал Сосьедад» подходит с более высоким классом. При Пеллегрино Матараццо, ранее работавшем долгое время в Бундеслиге, команда набрала хороший ход. Например, в Испании пока что вообще не проигрывает. С 17-го по 22-й тур добыла три победы и три ничьих. Однако есть и нюансы. Один из них — пропускают футболисты из Сан-Себастьяна в каждой игре. Может, немецкое прошлое тренера сказывается? В Бундеслиге голы в обе стороны — обыденность.

Ключ к матчу, как ни банально, в первом голе. «Алавес» дома умеет закрываться так, что игра превращается в выковыривание моментов, а «Сосьедад» без Кубо может дольше разгоняться и чаще упираться в позиционку. В декабре в Примере всё так и было — минимальная победа хозяев. Поэтому мы здесь ждём очень плотные 90 минут. Однако из-за последних результатов «Реала Сосьедад» при новом тренере логично будет увидеть голы в обе стороны.

Экспресс на футбол 4 февраля 2026 года

Общий коэффициент: 1.96 х 2.08 х 2.00 = 8.15.