«Авангард» — «Автомобилист». Нервов больше, чем голов

5 февраля в Омске «Авангард» примет «Автомобилист». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет пятая очная встреча команд в регулярном сезоне КХЛ. Из четырёх предыдущих две дошли до овертайма, а общий баланс пока равный – 2-2.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 5 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 3.37. Ничья и овертайм идут за 4.43.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.09. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» (05.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Автомобилист Екатеринбург

Тут важно смотреть не на вывеску, а на математику сезона. «Авангард» идёт выше, в тройке Восточной конференции. «Автомобилист» — четвёртый, да. С одной стороны, прямой конкурент по посеву. Однако уже идёт с ощутимым отставанием. По пропущенным голам тоже читается сильная разница. Омск в целом суше и строже, Екатеринбург чуть чаще «плывёт» и меньше забивает.

Ключевой нюанс для хозяев — качество атаки без одной важной опции. Волков внесён в список травмированных до середины марта. Потеря не такая громкая, зато влияющая. Уменьшается вариативность, сложнее дожимать в равных матчах. Но системность у команды Ги Буше обычно компенсирует такие вещи. Омичи комфортно играют от контроля, терпят, выдавливают смену за сменой и не нуждаются в перестрелке. Хотя с реализацией порядок.

У «Автомобилиста» история похожая — структура, аккуратность, работа в позиционке. Однако важнее состояние обороны и вратарской линии на конкретный день. На недавний выезд клуб не взял с собой травмированных Аликина и Юдина, а такие потери обычно сразу отражаются на качестве первого паса и спокойствии в концовках. В матчах с «Авангардом» это критично. Омский клуб редко даёт «бесплатные» моменты, но отлично сам наказывает за одну-две позиционные ошибки.

Отсюда и базовая логика ставки. Сценарий просится низовой — слишком много факторов за осторожность, включая очные встречи этого сезона. Уже были 3:2 ОТ и 2:1 ОТ. Да и в целом больше пяти шайб на двоих в этом сезоне соперники пока не забрасывали. Так что тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчивым вариантом для ставки.

Однако если вы собрались выбирать исход, то стоит учесть, что хозяева только вернулись из Санкт-Петербурга, где гостили у «Шанхайских Драконов». В то время как «Автомобилист» отдыхал с 31 января. Вообще, не исключено, что нас снова ждёт дополнительное время или даже серия послематчевых буллитов.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Автомобилист» за 1.74.