«Северсталь» — СКА. Прогноз: Козырев зацепится за кризис гостей

5 февраля в Череповце «Северсталь» примет СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне КХЛ: в конце ноября в Череповце армейцы добыли победу со счётом 6:4.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — СКА 5 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, в то время как победа СКА оценивается в 3.43. Ничья и овертайм идут за 4.44.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.91. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — СКА (05.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» подходит к игре с очень неприятным привкусом: 2 февраля получила 1:5 от «Спартака». Такие матчи опасны ровно в двух смыслах — либо команда начинает перетряхивать себя и играет злее, либо трещина превращается в серию. Череповцу сейчас важнее первое. В турнирной позиции запас есть, но растерять домашнюю уверенность перед плей-офф было бы обидно.

При этом в целом сезон у команды Андрея Козырева идёт стабильно хорошо. «Северсталь» держится высоко в Западной конференции и по набранным очкам выглядит очень солидно. Однако без «но», разумеется, не обойдётся. Вокруг капитана Адама Лишки возникла специфическая олимпийская история — игрок уезжает на сборы перед ОИ. Даже если это не удар по качеству игры, такие вещи немного меняют привычную раздевалку.

А вот у СКА история куда громче и нервнее. К 1 февраля команда довела серию поражений до шести, а потом и вовсе установила новый клубный антирекорд, уступив в дерби ЦСКА. Причём это не тихий спад, а череда матчей, где вроде бы местами всё неплохо, но результат удручает. В том же армейском дерби с ЦСКА уступили по буллитам.

Самое показательное — причины, которые проговаривает тренерский штаб. Игорь Ларионов после 0:4 от «Спартака» фактически свёл разницу к игре в неравных составах: соперник реализовал большинство, а команда не смогла ответить тем же. Для выезда в Череповец это прямой сигнал: дисциплина и спецбригады могут стать базой, от которой будут отталкиваться.

Плюс есть ощущение, что СКА всё ещё ищет кнопку перезапуска. На дедлайне клуб пошёл на заметный обмен с «Сибирью», освежив линию нападения. Это шаг, когда нужен новый импульс, однако такие решения редко дают мгновенный эффект. Сколько-то недель для адаптации и наработки связей точно потребуются.

Плюс СКА приедет в Череповец после тяжелейшего выезда к минскому «Динамо». Победили наконец-то, да… По буллитам. Но это рискует оказаться разовой акцией. «Северсталь» после 1:5 будет максимально приземлённой — проще, жёстче, без лишнего риска. В такой конфигурации домашний фактор и более спокойный контекст вокруг хозяев выглядят решающими. Берём П1.

Ставка: победа «Северстали» над СКА за 1.88.