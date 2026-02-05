КХЛ: Ларионову не стоит радоваться, а «Авангард» увязнет с «Автомобилистом»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги мчится на всех парах к завершению сезона. Времени ещё много, но интрига закручивается всё сильнее. Сегодня, 5 февраля, пройдут очередные матчи, выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Северсталь» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» подходит к игре с очень неприятным привкусом: 2 февраля получила 1:5 от «Спартака». При этом в целом сезон у команды Андрея Козырева идёт стабильно хорошо. А вот у СКА история куда громче и нервнее. К 1 февраля команда довела серию поражений до шести, а потом и вовсе установила новый клубный антирекорд, уступив в дерби ЦСКА.

Есть ощущение, что СКА всё ещё ищет кнопку перезапуска. На дедлайне клуб пошёл на заметный обмен с «Сибирью», освежив линию нападения. Это шаг, когда нужен новый импульс, однако такие решения редко дают мгновенный эффект. Сколько-то недель для адаптации и наработки связей точно потребуются.

Плюс СКА приедет в Череповец после тяжелейшего выезда к минскому «Динамо». Победили наконец-то, да… По буллитам. Но это рискует оказаться разовой акцией. «Северсталь» после 1:5 будет максимально приземлённой — проще, жёстче, без лишнего риска. В такой конфигурации домашний фактор и более спокойный контекст вокруг хозяев выглядят решающими. Берём П1.

Прогноз на матч «Авангард» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Тут важно смотреть не на вывеску, а на математику сезона. «Авангард» идёт выше, в тройке Восточной конференции. «Автомобилист» — четвёртый, да. С одной стороны, прямой конкурент по посеву. Однако уже идёт с ощутимым отставанием. По пропущенным голам тоже читается сильная разница. Омск в целом суше и строже, Екатеринбург чуть чаще «плывёт» и меньше забивает.

Омский клуб редко даёт бесплатные моменты, но отлично сам наказывает за одну-две позиционные ошибки. Отсюда и логика ставки. Сценарий просится «низовой» — слишком много факторов за осторожность, включая очные встречи этого сезона. Уже были 3:2 ОТ и 2:1 ОТ. Да и в целом больше пяти шайб на двоих в этом сезоне соперники пока не забрасывали. Так что тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчивым вариантом для ставки.

Но если вы собрались выбирать исход, то стоит учесть, что хозяева только вернулись из Санкт-Петербурга, гостив у «Шанхайских Драконов». В то время как «Автомобилист» отдыхал с 31 января. Вообще не исключено, что нас снова ждёт дополнительное время или даже серия послематчевых буллитов.

Экспресс на матчи КХЛ 5 февраля 2026 года

Ставка 1: победа «Северстали» в матче со СКА за 1.88.

победа «Северстали» в матче со СКА за 1.88. Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Автомобилист» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.88 х 1.74 = 3.27.