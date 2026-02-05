День кубков: «Аталанта» — «Ювентус», Головин и последний шанс Симеоне

Пока еврокубков нет, можно сосредоточиться на внутренней арене. Сегодня, 5 февраля, в европейских топовых лигах проводят кубковые игры. Рассмотрим Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок Франции.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Пожалуй, главная вывеска четвертьфинала Кубка Италии. Хотя ещё три-четыре месяца назад такое мнение выглядело бы смешно: при всей громкости имён соперники напрочь завалили старт сезона, барахтаясь в нижней половине турнирной таблицы. В итоге практически в одно время дошли до смены тренеров. И дальше жизнь потихоньку наладилась.

«Аталанта» сменила Ивана Юрича на Раффаэле Палладино. Многообещающий специалист исправил ситуацию во всех турнирах. И вот Кубок Италии, где на предыдущей стадии не заметили сопротивления «Дженоа». Впереди «Ювентус». Лучано Спаллетти чудес, может, и не творит, зато проделывает крайне качественную работу.

Туринцы на предыдущей стадии спокойно обыграли «Удинезе» вторым составом — 2:0 благодаря автоголу и пенальти. График у обеих команд крайне плотный, а рассчитывать на широкую скамейку не приходится. Пожалуй, нас ожидает сдержанная ротация и не самый интенсивный футбол. Напрашивается тотал меньше 2.5 гола за 1.78: обе команды хороши, в защите дурака не валяют, так что одного-двух мячей тут наверняка хватит.

Прогноз на матч «Страсбург» — «Монако»

Вот, например, «Монако». Сезон больших надежд оборачивается провалом. С горем пополам протиснулись в плей-офф Лиги чемпионов, где вряд ли задержатся надолго. В Лиге 1 полный кошмар: середина таблицы, заметное отставание даже от зоны еврокубков, а до зоны Лиги чемпионов – больше 10 очков. Очевидно, что Кубок Франции после вылета «ПСЖ» становится главным шансом.

Или «Страсбург». Растущая команда с огромным числом молодых талантливых футболистов. Тоже проводит сезон ниже ожиданий, хотя масштаб проблем скромнее. До Лиги чемпионов вряд ли дотянется, хотя финишировать в топ-6 вполне реально. И вдруг старший брат по имени «Челси» увольняет Энцо Мареску и выдёргивает у младшего главного тренера Лиама Росеньора. Дело житейское, но малоприятное: слишком уж прямо дают понять, какое ваше место в пищевой цепи.

Букмекеры по традиции задирают планку тотала, что выглядит сомнительно. Даже тотал меньше 3 голов можно взять за 2.02. Во-первых, больше трёх мячей забивалось лишь в двух из пяти предыдущих очных встреч. Во-вторых, тут на кону реальный шанс побороться за трофей, а не просто засветить своих футболистов. Скорее всего, команды станут действовать чуть аккуратнее обычного. Голы будут, но вряд ли больше двух-трёх штук.

Прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико»

Самая ровная и сильная пара в четвертьфиналах Кубка Испании. Достаточно сказать, что к февралю соперники входят в шестёрку сильнейших в Примере. Что любопытно, обе команды при этом вряд ли довольны своим положением, поскольку имели основания рассчитывать на большее.

С «Атлетико» всё совсем просто. Подопечные Диего Симеоне время от времени караулят кризисы «Барселоны» с «Реалом», после чего включаются в чемпионскую гонку. На этот раз всё пошло не так с самого начала. С Суперкубком Испании тоже не сложилось, так что Кубок короля — главный шанс закончить сезон с трофеем.

«Бетис» всерьёз рассчитывал побороться за топ-4, а вместо этого вынужден дышать в спину «Эспаньолу». Севильцы в предыдущих раундах обставили «Мурсию» (2:0) и «Эльче» (2:1). «Атлетико» в нынешнем сезоне уже принимали — в конце октября уступили на своём поле со счётом 0:2. Это вообще один из самых неудобных соперников для «Бетиса»: семь поражений и ничья в девяти предыдущих очных встречах. Ждём ещё одной нервной, но всё же победы мадридцев. ИТМ 1 гола «Бетиса» за 2.12 и П2 за 2.13 — качественные варианты.

Экспресс на футбол 5 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Аталанта» — «Ювентус» за 1.78.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Аталанта» — «Ювентус» за 1.78. Ставка 2: тотал меньше 3 голов в матче «Страсбург» — «Монако» за 2.02.

тотал меньше 3 голов в матче «Страсбург» — «Монако» за 2.02. Ставка 3: ИТМ 1 гола «Бетиса» в матче с «Атлетико» за 2.12.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.02 х 2.12 = 7.62.