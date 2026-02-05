Гвардиола покорит «Энфилд». «Ливерпуль» «Арсеналу» не помощник

8 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче 25-го тура АПЛ

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.54. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Что происходит с «Ливерпулем»

Так хорошо закрыли 2025 год, так паршиво начали 2026-й! Декабрь закончили тремя победами в АПЛ кряду, январь превратился в кошмар. Для начала просто прекратили побеждать: четыре мирных исхода, от приятных нулей с «Арсеналом» до результативных ничьих со стоящим на вылет «Бёрнли», новичком элитного дивизиона «Лидсом» и середняком «Фулхэмом». На десерт вытащили три мяча от «Борнмута» (2:3) — показали характер, отыгрались, пропустили в компенсированное время решающий. Жуть.

Конкуренты, естественно, времени не теряли, так что четвёртое место в турнирной таблице обернулось шестым. Суеты и нервов стало заметно больше: журналисты снова сигнализируют о возможном уходе Арне Слота с поста главного тренера, якобы руководство клуба заинтересовано в назначении Хаби Алонсо. Конечно, такие новости не добавляют команде единства. Даже на фоне 6:0 с «Карабахом» и 4:1 с «Ньюкаслом».

С чем к игре подходит «Манчестер Сити»

Базовый расклад похож: крошили соперников в декабре, резко остановились после Нового года. 2025 год закрыли шестью победами в АПЛ, сели на хвост «Арсеналу». Дальше — как отрезало. Минимальная результативность, три ничьих кряду. Вишенкой на торте стало безнадёжное поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Кое-какие поводы для оптимизма имеются. Заполучили Марка Гехи, который остановил пожар в центре обороны, наконец-то вернулись на победный путь, да и «Арсенал» вдруг стал спотыкаться. «Горожане» продолжают погоню вместе с «Астон Виллой»: отставание всё ещё осязаемое, но пару недель назад вообще казалось, что интрига в чемпионской гонке на грани смерти. Теперь надежда имеется.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 8 февраля 2026 года

Букмекеры настолько запутались в нестабильности соперников, что выставили практически равную линию. Шансы мерсисайдцев чуть-чуть выше благодаря фактору своего поля. Для них это не пустой звук: не проигрывают на «Энфилде» подопечным Хосепа Гвардиолы с февраля 2021 года, исправно забивают по одному-два мяча.

«Горожане» испытывают проблемы с выездными встречами, но худшая часть сезона, похоже, позади. С центром обороны разобрались, какой-никакой баланс нащупали. «Ливерпуль» выглядит более разболтанным, так что шансы гостей видятся более внушительными. Брать ли П2 за 2.65 — дело вкуса. Предпочтём подстраховаться и докупить нулевую фору. Коэффициент всё равно хороший.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с нулевой форой за 2.00.