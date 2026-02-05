«Краснодар» — «Зенит». Берём коэффициент 3.40 на матч лидеров РПЛ в Абу-Даби

6 февраля в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ встретятся «Краснодар» и «Зенит». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:15 мск.

Коэффициенты на матч «Краснодар» — «Зенит» 6 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Сергея Семака. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Медленно, но верно противостояние стало одним из главных в российском футболе. Собственно, достаточно простого факта: речь про двух последних победителей чемпионата России. Кроме того, в нынешнем розыгрыше РПЛ именно они по привычке занимают первое и второе места в турнирной таблице. И считаются главными претендентами на титул, ведь у остальных хватает уязвимостей.

Зимний чемпион определялся в самой последней игре первой части. «Краснодар» в большинстве дожал ЦСКА и ушёл на паузу лидером с 40 очками. «Зенит» снова боролся скорее с собой, чем с соперниками: откровенно пассивное нападение, постоянные слухи о желании легионеров уйти, бледное качество футбола. Впрочем, даже при таких исходных данных отставание минимально — один балл.

У Мурада Мусаева новостей в зимнее трансферное окно нет: костяк остаётся тем же, изменения отсутствуют. «Зенит», напротив, перестраивается на ходу: ушли Жерсон, Гонду и Кассьерра, пришли Дивеев и Джон Джон. По традиции позже остальных в расположение тренерского штаба прибыл Вендел, которого не испугали очередные штрафы.

При всех своих трудностях сине-бело-голубые в больших матчах традиционно держат планку. Показательный факт: с 2018 года лишь однажды уступили «Краснодару». Дело было в первом круге минувшего сезона — 0:2 на выезде. Ту неудачу закрыли двумя победами: 4:1 во втором круге, а также 2:0 в нынешнем розыгрыше. Тогда всё решила связка Глушенкова и Энрике во втором тайме.

Делать выводы по первому туру предсезонного турнира не станем. Соперники находятся на экваторе затяжных зимних сборов, постоянно встречаются с солидными нагрузками. А значит, физическое состояние способно резко меняться за считаное количество дней. Замен будет много, шанс получат все.

На таком фоне хочется проверить лобовую ничью за 3.40. Соперники стоят друг друга. «Зенит» на первом сборе громил «Шанхай Порт», забивал много и со вкусом. В то же время оборону толком не проверили. Физическое состояние должно быть близким, уровень исполнителей у команды Семака, пожалуй, повыше, зато подопечные Мусаева избежали кадровых изменений и имеют фору по сыгранности. Вырисовывается игра на три результата. Предпочтём не гадать на ромашке, а рискнуть.

Ставка: ничья за 3.40.