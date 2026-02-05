«Лидс» — «Ноттингем Форест». Матч за шесть очков

6 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Лидс» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Ноттингем Форест» 6 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лидса» предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ноттингем Форест»

У «Лидса» и «Форест» сейчас такой отрезок сезона, когда таблица вынуждает забыть про любые, даже самые обнадёживающие математические метрики. Команды занимают 16-е и 17-е места соответственно, набрав по 26 очков. Отрыв от зоны вылета есть, шесть очков. Однако победа в предстоящей встрече поможет не только потенциально увеличить отрыв, но и вставить палки в колёса конкуренту.

Команда Даниэля Фарке в прошлом туре получила очень болезненный урок от «Арсенала» (0:4). Это не просто поражение. Любая потеря концентрации превращается в лавину для команды. На фоне такой оплеухи «Элланд Роуд» почти гарантирует злой приземлённый футбол в предстоящей игре: меньше риска, больше контроля и стандартов.

Кадрово у «Лидса» всё тоже отнюдь не празднично. Судя по свежим клубным материалам, у Фарке есть проблемы с обоймой: Нмеча остаётся вне игры, а Джеймс лишь возвращается в общую группу и может быть ограничен по минутам. А это как раз тот игрок, который превращает владение в реальные моменты за спинами защитников.

«Ноттингем Форест» Шона Дайча — максимально понятная история: выживание через дисциплину, второй темп и терпение. Но перед поездкой в Лидс прилетели две неприятности: Уильямс схватил красную и пропустит матч, а у вратаря Селса случилось повреждение. Для команды, которая живёт структурой и привычками, такие потери особенно болезненные.

В итоге всё пахнет матчем «на тоненького». «Лидс» после 0:4 вряд ли полезет в безумный обмен ударами, «Ноттингем Форест» при Дайче и с кадровыми потерями в условиях плотного графика (клуб ещё участвует в Лиге Европы) тем более будет сушить. Самый логичный сценарий — «низ», один-два гола максимум, 1:0 или 1:1. Тотал меньше 2.5 мяча вполне можно рассмотреть.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лидс» — «Ноттингем Форест» за 1.75.