Россия на Олимпиаде в Милане: букмекеры не ждут золота. Будет ли чудо?

Уже завтра, 6 февраля, пройдёт церемония открытия Олимпиады-2026 в Милане. Как и в 2024 году в Париже, российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. И, прямо скажем, доехали далеко не все сильнейшие. В Италии увидим 13 россиян. Будут ли медали? Изучаем прогнозы букмекеров.

Букмекеры не верят в чудеса

Получить нейтральный статус и пройти все проверки смогли лишь 13 человек. Кого-то отсеяли, чью-то заявку слишком долго рассматривали. К сожалению, были и ситуации, когда не лучшим образом сработали российские спортивные федерации.

Так или иначе, 13 спортсменов — это лучше, чем ничего. Тем более что среди них есть те, кто может побороться за медали. Аделия Петросян и Пётр Гуменник в фигурном катании, Савелий Коростелёв и Дарья Непряева в лыжных гонках. Никита Филиппов в экзотическом ски-альпинизме — все они вполне могут оказаться на пьедестале почёта.

Но золотых медалей букмекеры не прогнозируют. Поставить на хотя бы одно первое место можно с коэффициентом 4.40, это примерно 21% вероятности. На то, что золота не будет, котировка 1.17 — около 79%.

А вот в то, что хотя бы одну медаль мы дождёмся, веры больше. По крайней мере основной тотал в линии на количество наград аналитики установили на отметке в 1.5 медали. На то, что россияне минимум дважды окажутся в топ-3, можно поставить за 2.20. Обратный исход идёт за 1.60.

В кого верят букмекеры?

В первую очередь это фигуристы и лыжники. Экзотический ски-альпинизм, где Никита Филиппов в числе претендентов на медали, не забываем, но в линии букмекерских компаний он пока не появился. Поэтому концентрируемся на двух главных для России видах спорта в Милане.

Выше всех шансы у Аделии Петросян в женском одиночном катании. На то, что у неё будет медаль, аналитики предлагают котировку 1.67. На победу россиянки коэффициент 4.00. Фаворит здесь японка Каори Сакамото, но в целом всё достаточно плотно. Петросян сейчас в своеобразном букмекерском рейтинге третья.

У Петра Гуменника всё сложнее. Эксперты не сомневаются, что он будет в топ-10 (коэффициент 1.10), а вот дальше возможны варианты. На то, что россиянин в итоге окажется в топ-5, можно поставить за 1.75, а на подиум — за 3.90. Шансы на победу Гуменника — 17.00. Золотую медаль тут заранее повесили Илье Малинину (1.08). Дальше возможны варианты. Конкуренция запредельная, а тут ещё выходить придётся в первой разминке. Однако если всё получится выполнить — шансы появятся.

Дальше смотрим расклады на лыжи. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева доказали за месяц стартов, что могут быть конкурентоспособны (кроме, пожалуй, спринта). Но Олимпиада – вещь в себе, тут важен опыт. Тем не менее шансы есть.

Так, на подиум Коростелёва в скиатлоне дают котировку 9.00, а на победу в 10-километровой гонке свободным стилем — 40.00. Есть ещё марафон — там предлагают 30.00 на победу. Цифры большие, но расстраиваться рано, практически везде Савелия ставят в топ-10.

У Непряевой шансы пониже. На её подиум в скиатлоне предлагают котировку 30.00, а в марафоне даже не предлагают линию на чемпионство. Разница между лидерами и вторым эшелоном, куда входит Дарья, в женских лыжах всё-таки слишком велика. Но скажем банально — это же Олимпиада, здесь может быть всё что угодно!

Больше верить не в кого

Удел остальных россиян, по прогнозу аналитиков — набираться опыта, может быть, побороться за топ-10, однако шансы на медали призрачные. Меньше 1% вероятности.

Например, 100.00 дают на чемпионство саночницы Дарьи Олесик, а у мужчин вероятность победы Павла Репилова оценили в 150.00.

За 200.00 можно поставить на победу горнолыжников Семёна Ефимова или Юлии Плешковой в их дисциплинах. На остальных спортсменов ставки или не принимают, или же линия на их виды ещё не обозначилась.

Кажется, на этот раз в действии главный олимпийский принцип: «Главное — не победа, а участие». Ведь возможность соревноваться с сильнейшими дорогого стоит.