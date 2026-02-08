Европейцы готовы бороться с Канадой и США. Кто выиграет хоккейный турнир на Олимпиаде?

Конечно, вишенка на торте любой зимней Олимпиады — хоккейный турнир. Ну а в Милан впервые за 12 лет приедут хоккеисты из НХЛ. Как же жаль, что не будет сборной России. Однако даже без нашей команды это окажется очень крутым зрелищем. И предсказать победителя сейчас очень сложно. Но, конечно, букмекеры уже предложили свою версию расстановки сил. Изучаем их расклады.

Формула хоккейного турнира на ОИ-2026

Как и на прошлых Олимпийских играх, в борьбу за медали вступят 12 команд, разделённые на три квартета. Первые матчи запланированы на 11 февраля. В четвертьфинал напрямую пройдут победители групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Для остальных команд плей-офф начнётся с квалификационного раунда. Финал пройдёт 22 февраля.

Состав групп в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026

Команды на предварительном этапе распределили следующим образом.

Группа А

Канада

Чехия

Швейцария

Франция

Группа B

Финляндия

Швеция

Словакия

Италия

Группа С

США

Германия

Дания

Латвия

Кто фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде

Как мы уже сказали, впервые за 12 лет на Олимпиаде сыграют хоккеисты из НХЛ. Поэтому неудивительно, что букмекеры ставят фаворитами североамериканские сборные.

Главный претендент на победу по версии экспертов — сборная Канады. На «кленовых» можно поставить с коэффициентом 2.10, а на медали — за 1.13. Состав, конечно, очень глубокий — выбор был огромным. Например, не попали в заявку Коннор Бедард, Мэттью Шефер, Марк Шайфли. Зато есть Дрю Даути — чемпионский опыт — великая вещь на олимпийском турнире. Если придираться, то у канадцев есть вопросы по вратарской линии. Нет, бригада очень достойная, но суперзвёзд в ней нет. А в остальном – великолепная сбалансированная команда.

Шансы сборной США оценили в 3.20, а на место в топ-3 предлагают котировку 1.26. Здесь тоже глубокий и сбалансированный состав, но генеральный менеджер Билл Герин принял ряд непопулярных решений. Не попали в состав Адам Фокс и Джейсон Робертсон. Впрочем, всех рассудит результат.

Но, конечно, в разборки североамериканцев вмешаются и европейские сборные. На команду Швеции дают коэффициент 6.00, а их попадание в тройку оценили в 2.00. Вся команда представляет НХЛ, вернулся в команду спустя семь лет Габриэль Ландеског. Может быть, по таланту «Тре Крунур» и уступают Канаде и США, однако точно будут бороться за самые высокие места.

Победу Финляндии оценивают в 10.00, а медали — в 2.50. У команды Суоми огромная потеря — не сыграет Александр Барков. Но и без него очень классная сборная подобралась. Есть классные «домоседы» в защите, много таланта в нападении. Чуть-чуть уступает по именам вратарская линия, однако всё это игроки НХЛ.

На золотые медали Чехии предлагают 15.00, на топ-3 — 3.50. По составу всем остальным топам они уступают, но это опытный коллектив с хорошими именами во всех линиях. Ну и Давид Пастрняк из «Бостона» — главная надежда в атаке, в январе он был великолепен в составе «мишек». Если затянут соперников в свой хоккей, мало никому не покажется.

Ну и Швейцария. На неё дают коэффициент 20.00 и 4.00 – на подиум. Здесь наконец собрали всех своих энхаэловцев. Надёжная и сыгранная команда со своими звёздами. Если кому сотворять сенсацию, то это, пожалуй, первый претендент!

Кто ещё может выстрелить? Банально скажем — это Олимпиада, здесь возможно всё! Тут и Германия с Леоном Драйзайтлем, и Словакия с Юраем Слафковски и ребятами из КХЛ, и сенсация последнего чемпионата мира — сборная Дании. Что-то точнее можно будет сказать только после группового этапа. Однако уже сейчас ясно одно — такой турнир пропускать нельзя!