«Челси» — «Лидс». Реванш на классе

10 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Челси» и «Лидс Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Лидс Юнайтед» 10 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.60. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 5.95. Ничейный исход можно найти в линии за 4.53.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Лидс Юнайтед»

Главная интрига тут даже не в положении команд в турнирной таблице, хотя и это тоже довольно интересно. «Челси» идёт в одном очке от топ-4 АПЛ, а «Лидс» оторвался от зоны вылета на шесть очков. Но главная интрига тут всё же в контрасте стилей и текущих кондиций. При Лиаме Росеньоре «Челси» быстро включился: клуб официально подтвердил назначение на пост главного тренера, и старт у нового штаба действительно бодрый.

Атака у «синих» сейчас выглядит так, будто ей постоянно мало. В субботу на «Молине» у местного «Вулверхэмптона» они ушли на перерыв с 3:0 благодаря хет-трику Коула Палмера. И это отличный маркер формы: лидер в порядке, атака работает. Но с грандами всё тоже вполне прилично. 0:1 от «Арсенала» не берём, зато 3:2 с «Наполи» в Лиге чемпионов говорят сами за себя.

Но есть нюанс, из-за которого «Лидс» всё-таки может зацепиться за гол. Кадровая ситуация сзади. Ливай Колуилл выбыл надолго после операции на «крестах», а Росеньор совсем недавно объяснял отсутствие Риса Джеймса и Педру Нету небольшими повреждениями. То есть даже при возвращении в заявку оптимального состояния может не быть.

У «Лидса» настроение в какой-то степени спокойнее: после 3:1 с «Ноттингем Форест» команда Даниэля Фарке отодвинулась от красной зоны. Атака работает исправно — Доминик Калверт-Льюин и Ноа Окафор добавили конкретики, а Илия Груев помогает держать темп и структуру. Потерь минимум, хотя Антон Стах, похоже, не успеет вернуться из-за проблем с бедром.

Пожалуй, здесь ещё будет решать исход география. Да, в первом круге «Лидс» уже укусил «Челси», выиграв со счётом 3:1. Но на выезде у команды всего одна победа за 12 встреч. На «Стэмфорд Бридж» расклад должен быть в пользу лондонцев. Они на ходу, исправно забивают. Что-то вроде 2:0 или 2:1 в их пользу здесь можно увидеть.

Ставка: «Челси» обыграет «Лидс» при тотал больше 1.5 мяча за 1.86.