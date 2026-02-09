«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Когда оборона — роскошь

«Шпоры» подходят с кадровыми потерями, которые бьют по структуре. «Сороки» будут пользоваться.

10 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 10 февраля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 2.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Вывеска довольно громкая, но по факту это матч команд с одной полки. И полка эта где-то посередине. «Ньюкасл Юнайтед» идёт на 12-м месте (33 очка), а «Тоттенхэм Хотспур» — на 15-м (29 очков). Обе команды забили по 35 мячей, а пропустили плюс-минус столько же. С таким профилем игры обычно не бывает закрытых встреч — слишком много моментов создаётся, и слишком много ошибок допускается.

Главная проблема «Тоттенхэма» — даже не место в таблице, а то, какими ресурсами Томас Франк вынужден вытягивать очки. Список травмированных выглядит как отдельная заявка: Мэддисон, Кудус, Бентанкур, Ришарлисон, Дэвис, Бергвалль, Порро, Дансо, Удоджи, Спенс. Плюс дисквалификация Ромеро. И это, конечно, удары по всем позициям, которые отвечают за баланс. Даже если кто-то сыграет, по состоянию будут вопросы.

У «Ньюкасла» свои кадровые трудности: Шер, Ливраменто, Жоэлинтон, Крафт. Но есть один фактор, который перевешивает многое — в состав вернулся Бруно Гимарайнс. Капитан пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа, и клуб подчёркивал, что без него побеждать трудно. При этом Гордон игру пропускает, а Майли не готов.

По ощущениям, нас ждёт обмен опасными моментами, и первый круг это уже показал (2:2). «Тоттенхэм» дома будет пытаться включить темп и давление, однако с таким списком потерь очень сложно отыграть «на ноль» против соперника, который сам по себе любит вертикальный футбол и умеет ловить моменты. «Ньюкасл» после серии тяжёлых выездов не обязан лезть вперёд бездумно, но точно будет караулить ошибки. В общем, тотал больше 2.5 мяча за 1.80 — шикарный вариант.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча в матче «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» за 1.80.