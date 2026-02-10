Разборки в АПЛ: Кэррик и топ-4 лиги, месть «Челси», худая защита «Тоттенхэма»

Лига чемпионов готовится к стыковым матчам, а это значит, что можно отдохнуть, ведь так? В ответ на этот вопрос составители календаря английской Премьер-лиги подмигнут вам и ехидно улыбнутся. Сегодня, 10 февраля, пройдут некоторые матчи 26-го тура АПЛ. Мы выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» при Нуну Эшпириту Санту живёт в режиме выживания: турнирное положение, мягко говоря, поджимает, нервов много, права на ошибку почти нет. Но в таких обстоятельствах команды обычно как раз и становятся максимально конкретными, собранными. Меньше красоты, больше дисциплины, вертикальный футбол, ставка на стандарты.

«Манчестер Юнайтед» сегодня — команда настроения, и настроение у неё хорошее. После январской перестройки бразды правления до конца сезона принял Майкл Кэррик. Пока что шикарно, четыре матча — четыре победы, место в топ-4 АПЛ. Видно, что стало меньше суеты, больше структуры и терпения в позиционных атаках. В таких условиях особенно ценны игроки, которые держат темп и принимают решения под давлением. Здесь уместно вспомнить про Фернандеша.

Но в целом это выглядит как история про класс и дистанцию. «Вест Хэм» будет цепляться, наверняка упрётся и моментами прижмёт — всё-таки он дома. Однако если «Манчестер Юнайтед» сохранит нынешнюю собранность и не подарит гол сопернику в дебюте, по ходу встречи давление и качество решений должны перевесить. Нам видится такой сценарий — непростая победа гостей, где всё решится во втором тайме.

Прогноз на матч «Челси» — «Лидс»

Атака у «Челси» сейчас выглядит так, будто ей постоянно мало. В субботу на «Молине» у «Вулверхэмптона» гости ушли на перерыв с 3:0 благодаря хет-трику Коула Палмера. И это отличный маркер формы: лидер в порядке, нападение работает. Но с грандами всё тоже вполне прилично. 0:1 от «Арсенала» не берём, зато 3:2 с «Наполи» в Лиге чемпионов говорят сами за себя. Идёт борьба за топ-4 АПЛ при этом.

У «Лидса» настроение в какой-то степени спокойнее: после 3:1 с «Ноттингем Форест» команда Даниэля Фарке отодвинулась от красной зоны. Атака работает исправно — Доминик Калверт-Льюин и Ноа Окафор добавили конкретики, а Илия Груев помогает держать темп и структуру. Борьба за выживание продолжается.

Пожалуй, здесь ещё будет решать исход география. Да, в первом круге «Лидс» уже укусил «Челси», выиграв со счётом 3:1. Но на выезде у команды всего одна победа за 12 встреч. На «Стэмфорд Бридж» расклад должен быть в пользу лондонцев. Они на ходу, исправно забивают. Что-то вроде 2:0 или 2:1 в их пользу здесь можно увидеть.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

Вывеска довольно громкая, но по факту это матч команд с одной полки. И полка эта где-то посередине. «Ньюкасл» идёт на 12-й строчке (33 очка), а «Тоттенхэм Хотспур» — на 15-й (29). Обе команды забили по 35 мячей, а пропустили плюс-минус столько же. С таким профилем игры обычно не бывает закрытых встреч — слишком много моментов создаётся и слишком много допускается.

Главная проблема «Тоттенхэма» — даже не место в таблице, а то, с какими ресурсами Томас Франк вынужден вытягивать очки. Список травмированных выглядит как отдельная заявка: Мэддисон, Кудус, Бентанкур, Ришарлисон, Дэвис, Бергвалль, Порро, Дансо, Удоджи, Спенс. Плюс дисквалифицирован Ромеро. У «Ньюкасла» свои кадровые трудности: Шер, Ливраменто, Жоэлинтон, Крафт. Но есть один фактор, который перевешивает многое — в состав вернулся Бруно Гимарайнс.

По ощущениям, нас ждёт обмен опасными моментами, и первый круг это уже показал (2:2). «Тоттенхэм» дома будет пытаться включить темп и давление, однако с таким списком потерь очень сложно отыграть «на ноль» против соперника, который сам по себе любит вертикальный футбол и умеет ловить моменты. «Ньюкасл» после серии тяжёлых выездов не обязан лезть вперёд бездумно, но точно будет караулить ошибки. В общем, тотал больше 2.5 мяча за 1.80 — шикарный вариант.

Экспресс на матчи АПЛ 10 февраля 2026 года

Ставка 1: «МЮ» обыграет «Вест Хэм» за 1.75.

«МЮ» обыграет «Вест Хэм» за 1.75. Ставка 2: «Челси» обыграет «Лидс» при тотал больше 1.5 мяча за 1.86.

«Челси» обыграет «Лидс» при тотал больше 1.5 мяча за 1.86. Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.86 х 1.80 = 5.85.