Зимний Кубок РПЛ: Дивеев против Гонду, но уже — наоборот

Сегодня, 10 февраля, завершится Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с ЦСКА, а московское «Динамо» – с «Краснодаром». Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

Недавний обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева — редкое событие для российского футбола. Отказываться от одного из лучших центральных защитников страны — в принципе исключительное решение. Особенно на фоне вероятного ужесточения лимита. Но ЦСКА не постеснялся на смелый ход. Слишком уж нужен качественный нападающий.

Досрочное вызволение из «Локомотива» Дмитрия Баринова намекает на желание побороться за чемпионство в нынешнем сезоне, раз уж Фабио Челестини так здорово начал в России. «Зенит» тем временем официально объявил о переходе Джона Джона. Вот и получается, что соперники изрядно обновили центральную ось. То есть поглядеть тут будет на что как в плане тактики, так и в плане новых ощущений.

Перепутать раздевалки в ОАЭ Дивееву и Гонду будет сложно, это не привычные стадионы. Букмекеры отдают предпочтение подопечным Сергея Семака, спорить с ними сложно. Обращает на себя внимание раннее начало игры — аж в 10:00 мск.

Пожалуй, логично ожидать сравнительно сонного дебюта, при котором командам потребуется время «проснуться». Тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.20 и «гол в первые 30 минут — нет» за 2.07 выглядят симпатично. После перерыва может пойти веселье, но с места в карьер клубы едва ли стартуют.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Краснодар»

Зимний Кубок РПЛ подошёл к концу как-то до неприличия быстро. Вроде бы только-только готовились увидеть родные клубы в рамках знакомых противостояний, а не в матчах с малопонятными для широкой публики соперниками. Как вдруг пора прощаться. Встреча «Динамо» и «Краснодара» подведёт черту под предсезонным турниром. Благо история противостояния соперников в последние годы получилась столь насыщенной, что относиться к этому матчу как к рядовому предсезонному у них может и не получиться.

Ну а как? Строго говоря, два года подряд в личных встречах определяли чемпиона России. Эмоции, драма, разочарование, голы. Было всё. В 2024 году «Краснодар» в заключительном туре победил на своём поле со счётом 1:0, оставив бело-голубых без долгожданного чемпионства. На следующий год уже южанам требовалась победа для исторического титула. Прошло без сучка и задоринки — 3:0.

Вероятно, осадочек остался. Так что горящих глаз от динамовцев, может, ждать не следует, ведь речь о предсезонной игре. Но и отбывать номер они не станут. Пожалуй, разность мотиваций сыграет свою роль. Для Мурада Мусаева эта игра — рутина, у Ролана Гусева контракт короткий и положение куда менее устойчивое. 1Х за 1.68 выглядит добротно, вариант посмелее — гол «Динамо» в первом тайме за 2.06. На дистанции всего матча бело-голубые могут просесть, однако желания и энергии на дебют наверняка хватит.

Экспресс на Зимний Кубок РПЛ 10 февраля 2026 года

Ставка 1: гол в первые 30 минут в матче «Зенит» – ЦСКА — нет за 2.07.

гол в первые 30 минут в матче «Зенит» – ЦСКА — нет за 2.07. Ставка 2: «Динамо» забьёт «Краснодару» в первом тайме за 2.06.

Общий коэффициент: 2.07 х 2.06 = 4.26.