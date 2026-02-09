Скидки
Олимпиада-2026, фигурное катание, мужчины, какое место займёт Пётр Гуменник, лучшая ставка, рейтинг

Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!
Пётр Кондаков
Пётр Гуменник
Комментарии
Представители разных амплуа внесли огромный вклад в победы своих команд.

Фигурное катание — всегда один из самых ожидаемых видов спорта на зимней Олимпиаде для российских болельщиков. А тем более в сложившихся условиях, когда спортсменов в Италии всего 13. Ну а Пётр Гуменник и Аделия Петросян — одни из наших главных надежд на медали.

Первым в борьбу вступит Пётр. 10 февраля у мужчин пройдёт короткая программа, а 13-го числа — произвольная. Нашему фигуристу уже пришлось пережить непростую ситуацию — его музыка под короткую программу оказалась под запретом из-за авторских прав. Пришлось экстренно менять решение — «Парфюмера» заменили на композицию Waltz 1805 — саундтрек из фильма «Онегин». Конечно, это большой стресс, но ничего не поделаешь — надо выступать.

Разумеется, букмекеры принимают ставки на выступления россиянина. Однако какой вариант для пари выбрать? Это предстоит решить вам!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая ставка на выступление Петра Гуменника на Олимпиаде
Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
1 место

Гуменник попадёт в топ-5 — коэффициент 1.75

Здесь букмекеры тоже верят в нашего спортсмена. Вероятность того, что он будет в пятёрке лучших — около 57%. Реальных претендентов на топ-5 примерно восемь. При этом Пётр, по букмекерским прикидкам, далеко не последний в этой очереди. Если откатает как умеет — в пятёрке должен быть. Но фактор стресса никуда не делся. И всё же, поставите 1000 рублей — в случае успеха — 750 рублей чистой прибыли.

Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
2 место

Гуменник выиграет медаль — коэффициент 3.90

Это уже ставка с изрядной долей риска. Если мы взглянем на свежие букмекерские коэффициенты, то аналитики выделяют Илью Малинина и Юму Кагияму. В общем-то, их места на пьедестале почёта практически гарантированы. Опять же, по версии букмекеров, это важно.

Дальше же идёт группа спортсменов с примерно равными шансами. В ней как раз и Гуменник. Вместе с ним француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль, японец Сюн Сато. Где-то рядом и представитель Казахстана Михаил Шайдоров, а также ещё один японец Као Миура. При этом начинать соревнования предстоит именно Гуменнику, он выйдёт первым на лёд в короткой программе. Про фактор смены музыки мы уже не раз сказали. Плюс кто-то из конкурентов уже выступил в командном турнире. Хорошо это или плохо — тоже сложно сказать. Подытожим — вероятность медали — примерно 26%. Ставите 1000 рублей — 2900 прибыли в случае, если Пётр войдёт в тройку сильнейших.

Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
3 место

Гуменник попадёт в топ-10 — коэффициент 1.10

Самый простой и безопасный вариант – на итоговое попадание в топ-10. Вероятность примерно 90%. Очевидно, что это более чем по силам нашему фигуристу. Если только не случится каких-то форс-мажоров, грубейших ошибок. Но и коэффициент здесь очень небольшой. Поставите 1000 рублей — получите всего 100 рублей прибыли. А стоит ли такая игра свеч?

Пётр Гуменник
Фото: РИА Новости
4 место

Гуменник станет чемпионом — коэффициент 25.00

Этот вариант для самых рисковых и самых больших поклонников Петра. Кстати, ещё несколько дней назад коэффициент был 17.00, но сейчас повысился. Причина понятна — экстренная переделка программы.

Вероятность около 4%. И стать чемпионом будет очень и очень сложно. Да прямо скажем, почти невозможно. Илье Малинину уже практически повесили золотую медаль — коэффициент 1.08. Даже несмотря на осечку в короткой программе командного турнира.

Даже если у Малинина что-то пойдёт совсем не так, претендентов ещё масса. На Кагияму предлагают коэффициент 6.80, на Сяо Хим Фа — 20.00. Как и у Гуменника, в 25.00, эксперты оценили шансы Грассля и Сато. В общем, нужно обладать изрядной верой в нашего парня, чтобы рискнуть и поставить на его победу. Но и выигрыш будет сладок — 24 000 рублей чистой прибыли с пари в 1000 рублей.

