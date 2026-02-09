Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!

Фигурное катание — всегда один из самых ожидаемых видов спорта на зимней Олимпиаде для российских болельщиков. А тем более в сложившихся условиях, когда спортсменов в Италии всего 13. Ну а Пётр Гуменник и Аделия Петросян — одни из наших главных надежд на медали.

Первым в борьбу вступит Пётр. 10 февраля у мужчин пройдёт короткая программа, а 13-го числа — произвольная. Нашему фигуристу уже пришлось пережить непростую ситуацию — его музыка под короткую программу оказалась под запретом из-за авторских прав. Пришлось экстренно менять решение — «Парфюмера» заменили на композицию Waltz 1805 — саундтрек из фильма «Онегин». Конечно, это большой стресс, но ничего не поделаешь — надо выступать.

Разумеется, букмекеры принимают ставки на выступления россиянина. Однако какой вариант для пари выбрать? Это предстоит решить вам!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.