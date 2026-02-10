«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Холанд снова всё сделает

11 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 11 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 8.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Манчестер Сити» возвращается на «Этихад» после эмоционального камбэка на «Энфилде» (2:1). С точки зрения турнирной борьбы эта победа будет особенно ценной. Уже ставшего принципиальным соперника обыграли, уверенность себе подняли. «Горожане» держатся вторыми и не имеют права отпускать «Арсенал» ещё дальше, иначе чемпионская гонка закончится раньше срока.

Главный нюанс перед матчем с «Фулхэмом» — кадровый. В официальных комментариях «Сити» подтверждалось, что Доку, Гвардиол, Стоунз, Савио и Ковачич остаются недоступными. Стоунз лишь недавно вернулся к тренировкам с командой, да. Но ждать от него 90 минут с ходу было бы слишком оптимистично. Всё это влияет и на вариативность прессинга, и на глубину ротации в обороне.

У «Фулхэма» проблема попроще, но тоже болезненная. Без Саши Лукича в центре тяжело держать темп, особенно когда мяч почти всё время у соперника и каждую минуту нужно правильно выбирать позицию. «Сити» умеет превращать подобные игры в моноспектакль, где у него главная роль. Особенно на домашнем стадионе. «Дачники», очевидно, будут ошибаться.

С другой стороны, «Фулхэм» не выглядит туристом в этом сезоне. Команда идёт в верхней половине, в пяти очках от топ-6. Претендует на еврокубки. На выходных бодалась с «Эвертоном» и уступила со счётом 1:2. Но в целом терпит поражения не так уж часто. Главный вопрос — к психологии. Когда ты проигрываешь дома, а потом едешь к кому-то вроде «Манчестер Сити», психологически запросто можно просесть.

Теперь про главное — возможный сценарий. Ожидаем, что «Манчестер Сити» заберёт владение мячом и будет методично вскрывать фланги через перегрузы, а ключевым фактором остаётся форма Эрлинга Холанда. Норвежец снова сделал разницу в топ-матче, реализовав пенальти и отдав голевую с «Ливерпулем». А в таких встречах с середняками дома обычно получает больше моментов, чем ему нужно.

У «Фулхэма» шанс один: поймать несколько быстрых выходов из обороны и сделать игру нервной, как в первом круге (4:5). Но без Лукича в центре удерживать темп обмена ударами сложнее. А за «Сити» не заржавеет, чтобы наказать за попытку поиграть с ним в открытый футбол. «Фулхэм» может укусить, однако по дистанции 90 минут «Сити» должен дожать.

Ставка: «Манчестер Сити» победит «Фулхэм» + тотал больше 2.5 гола за 1.93.