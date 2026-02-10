«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Баскское дерби в Кубке Испании. Акт первый

11 февраля в матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу встретятся «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 11 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.24. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.27.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

Полуфинал — стадия, на которой нет смысла терпеть до лучших времён. С одной стороны, это первый матч, впереди ответка 4 марта. Никто не обязан лезть на рожон с первых минут. С другой — баскское дерби само по себе сносит любые установки сыграть аккуратно. Слишком много эмоций, слишком много единоборств, слишком много моментов, а стадион буквально подталкивает к риску.

У «Атлетика» сейчас хороший тонус. Свежий пример — яркие 4:2 с «Леванте» в Ла Лиге, когда команда Вальверде снова взвинтила темп и добрала своё за счёт давления и скорости в атаке. Важно, что в обойме и братья Уильямс, и Гурусета. Фигуры, которые способны превратить любой выигранный подбор в момент у чужих ворот.

«Реал Сосьедад» при Матараццо в 2026 году держит очень ровный уровень, не проигрывает в принципе. А победа 3:1 во встрече с «Эльче» — показатель, что команда умеет и контролировать, и добивать в концовке. При этом есть кадровые нюансы, которые именно в такой выездной кубковой игре могут аукнуться. Ключевой — Кубо: клуб фиксировал травму задней поверхности бедра.

По рисунку первого матча логика примерно такая. «Атлетик» дома будет душить прессингом и серией стандартов, «Реал Сосьедад» постарается пережить старт и отвечать через быстрые выходы и позиционные атаки, где многое решат качество последнего паса и движения Оярсабаля. Футболист в этом сезоне очень часто принимает участие в голах команды.

Важный момент — свежая память о личных встречах. 1 февраля было 1:1, а в ноябре «Сосьедад» забрал дерби со счётом 3:2. То есть сухая история тут не просматривается даже по фактуре всего сезона. Отсюда и ставка. В первом полуфинале у обеих команд достаточно средств, чтобы забить, даже если общий темп местами просядет из-за цены ошибки.

Ставка: обе забьют в матче «Атлетик» — «Реал Сосьедад» за 1.90.