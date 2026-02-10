«Болонья» — «Лацио». Берём коэффициент 3.10 в Кубке Италии

11 февраля в матче четвертьфинала Кубка Италии встретятся «Болонья» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Болонья» — «Лацио» 11 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 2.38. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Кубка Италии «Болонья» — «Лацио»

Заключительная игра четвертьфинальной стадии Кубка Италии. Двое полуфиналистов определились на прошлой неделе, «Наполи» и «Комо» выяснят отношения во вторник. На среду осталось противостояние двух клубов, находящихся за пределами зоны еврокубков. И вообще выступающих чуть хуже обычного.

«Болонья» в последние годы привыкла к еврокубкам. В позапрошлом сезоне понюхала Лигу чемпионов, набрав шесть очков на общем этапе. Теперь попробовала свои силы в Лиге Европы. Здесь уровень оказался более подходящим: финишировала на 10-й строчке, до восьмёрки сильнейших не хватило одного очка. В плей-офф вышла, впереди стыковой раунд.

Всё бы ничего, да только игра на два фронта на этот раз даётся с колоссальным трудом. Парочка травм привела к потере баланса. Возможности для ротации довольно скромные, нагрузка на оставшихся футболистов вырастает, накапливается усталость. Отрезок с одной победой за девять недель обошёлся слишком дорого — добро пожаловать в середину турнирной таблицы.

Какие-то шансы на спасение сезона и борьбу за топ-6, конечно, остаются, ведь впереди больше трети дистанции. В то же время отставание весомое, а видимых причин для затяжных победных серий не видно. В Лиге Европы до решающих стадий далеко, да и соперники хороши. Пожалуй, Кубок Италии становится главным шансом: на носу четвертьфинал.

Там ждёт сосед по турнирной таблице Серии А. «Лацио» заполучил Маурицио Сарри и успокоился: президент клуба регулярно испытывает терпение тренера, продавая ключевых футболистов и приобретая на замену людей, которых Сарри даже не знает. Немного странно, что на таком фоне римляне держатся в верхней половине Серии А и потихоньку копят очки.

В первом круге чемпионата Италии соперники разошлись миром, что исчерпывающе говорит о соотношении сил. Команды в самом деле стоят друг друга: в нынешнем состоянии скорее крепкие середняки, чем обитатели зоны еврокубков. Позиционные атаки слабые, результативность не впечатляет. Тотал меньше 2 голов за 1.93 и лобовая ничья за 3.10 — рабочие варианты.

Ставка: ничья за 3.10.