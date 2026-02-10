«Сандерленд» — «Ливерпуль». Как поход к стоматологу

11 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Сандерленд» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Ливерпуль» 11 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.77. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Ливерпуль»

Сказка самого бойкого новичка английской Премьер-лиги за последние годы постепенно подходит к концу, начинаются трудовые будни. Одно время поразительный «Сандерленд» втягивал в себя очки с мощностью новенького пылесоса, с удивлением обнаруживая себя на втором месте в турнирной таблице. Постепенно результаты просели, хотя остались более чем рабочими.

Строго говоря, основная задача на сезон фактически выполнена. Прописка в элитном дивизионе сохранена, а всё остальное — приятный бонус. Как вы знаете, плотность в АПЛ в нынешнем сезоне удивительная: тройка лидеров быстренько оторвалась, тройка аутсайдеров заметно отстала. Остальные набились как селёдка в бочку.

В то же время постепенно лига обретает привычный вид: гранды возглавляют битву за четвёртое место, команды попроще идут чуть поодаль. «Сандерленд» находится в самой середине турнирной таблицы: получает удовольствие, набирается опыта, время от времени даёт шоу. В теории есть шансы побороться за еврокубки, на практике и так прыгнули выше головы. Ресурсы конкурентов несопоставимы.

«Ливерпуль» как раз вовсю сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. С большой долей вероятности проходным станет пятое место, но расслабляться никак нельзя. Особенно с учётом огромного количества осечек. Подопечные Арне Слота с наступлением 2026 года не могли победить в чемпионате Англии на протяжении месяца. Кошмар.

Зато в Лиге чемпионов пришли к финишу третьими, избежали стыкового раунда и немного разгрузили календарь. Вернулся Мохамед Салах. Кадровых потерь по-прежнему много, однако всё упирается в прописную истину: хочешь в Лигу чемпионов — обыгрывай новичков элитного дивизиона. Даже если они такие кусачие и смелые. Иначе пеняй на себя.

Надо сказать, в первом круге соперники разошлись миром — 1:1. До того «Сандерленд» восемь лет бороздил просторы низших дивизионов, но всё же отметим: три из четырёх последних очных встреч завершились вничью. Похоже, мерсисайдцев ждёт серьёзное испытание. Проверим ничью в первом тайме за 2.45. Со взломом организованных оборон у гостей остаются проблемы.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.45.