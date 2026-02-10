Скидки
Бавария — РБ Лейпциг прогноз и ставка на матч 11 февраля 2026 года

«Бавария» — «Лейпциг». На этот раз не так больно
Алексей Серяков
«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз на матч
В первом матче сезона мюнхенцы забили шесть раз, во втором — пять.

11 февраля в матче четвертьфинала Кубка Германии встретятся «Бавария» и «Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Бавария» — «Лейпциг» 11 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 8.30. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Лейпциг»

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинале Кубка Германии образовались следующие пары: один из худших клубов Бундеслиги «Санкт-Паули» гостил у завсегдатая Лиги чемпионов «Байера», середняк второй Бундеслиги «Киль» мерился силами с крепким «Штутгартом», а бьющаяся за шестое-седьмое место во втором дивизионе «Герта» проверяла на прочность претендента на зону еврокубков «Фрайбург».

И знаете что? Наибольший перекос в линии букмекеров наблюдается в нашем матче: лидер Бундеслиги против команды с четвёртого места. Причём с большим отрывом. Довольно исчерпывающая иллюстрация положения дел в немецком футболе, где есть «Бавария» и есть все остальные. Проиграть мюнхенцы, конечно, могут, но прежде всего самим себе.

И ведь спорить с букмекерами совсем не хочется даже при сочнейших коэффициентах на клуб из Лейпцига. О чём тут говорить, когда в первом же туре нынешнего сезона подопечные Венсана Компани разорвали соперника на куски? 6:0, по три мяча в каждом из таймов. Никаких удалений, строго в полных составах.

Ну, может, по ходу сезона «Ред Булл Лейпциг» добавил, сделал выводы и дал бой? Тем более на своём поле! Скажем так: получилось лучше, но есть нюанс… В общем, во втором круге «Лейпциг» в родных стенах получил 1:5. К перерыву даже лидировал, после чего гегемону наскучило играть в поддавки. Пять голов за тайм, включая трёшку в течение пяти минут. Выноси.

Гости в нынешнем сезоне в еврокубках не выступают, из-за чего имеют дополнительное время на восстановление и подготовку. Что не мешает регулярно допускать осечки. Не поспевают даже за темпом дортмундской «Боруссии», не говоря уж о лидере первенства. Как ни крути, а букмекеры правы: победа «Лейпцига» станет сенсацией.

Самое сложное тут — подобрать ставку. Мы бы предпочли тотал меньше 4 мячей за 1.79. Логика простая: у хозяев напряжённый график и не самая длинная скамейка, а «Лейпциг» после 1:11 за 180 минут должен задуматься о смещении акцентов на оборону. Особенно с учётом кубкового формата. Голы тут, ясное дело, будут, однако фейерверка не ожидаем.

Ставка: тотал меньше 4 мячей за 1.79.

