Бавария — РБ Лейпциг: прогноз и ставка на матч 11 февраля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

День кубков: «Бавария» — «РБ Лейпциг», баскское дерби и коэффициент 3.10 на «Лацио»
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на кубковые матчи 11 февраля 2026 года
Комментарии
Экспресс на кубковые матчи 11 февраля 2026 года.

Пока нет еврокубковых матчей, можно заняться внутренними делами. Сегодня, 11 февраля, следим за Кубком Германии, Кубком Испании и Кубком Италии. С экспрессом от «Чемпионата» — интереснее!

Прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наибольший перекос в линии букмекеров наблюдается в нашем матче: лидер Бундеслиги против команды с четвёртого места. Причём с большим отрывом. Довольно исчерпывающая иллюстрация положения дел в немецком футболе, где есть «Бавария» и есть все остальные. Проиграть мюнхенцы, конечно, могут, но прежде всего самим себе.

И ведь спорить с букмекерами совсем не хочется даже при сочнейших коэффициентах на команду из Лейпцига. О чём тут говорить, когда в первом же туре нынешнего сезона подопечные Венсана Компани разорвали соперника в клочья? 6:0, по три мяча в каждом из таймов. Никаких удалений, строго в полных составах. Ну, может, по ходу сезона «Лейпциг» добавил, сделал выводы и дал бой? Нет — 1:5 в родных стенах.

Как ни крути, а букмекеры правы: победа «РБ Лейпциг» станет сенсацией. Самое сложное тут — подобрать ставку. Мы бы предпочли тотал меньше 4 мячей за 1.79. Логика простая: у хозяев напряжённый график и не самая длинная скамейка, а «Лейпциг» после 1:11 за 180 минут должен задуматься о смещении акцентов на оборону. Особенно с учётом кубкового формата. Голы тут, ясное дело, будут, но фейерверка не ожидаем.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

Кубок Испании . 1/2 финала
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Атлетика» сейчас хороший тонус. Свежий пример — яркие 4:2 с «Леванте» в Ла Лиге, когда команда Вальверде снова взвинтила темп и добрала своё за счёт давления и скорости в атаке. Важно, что в обойме и братья Уильямс, и Гурусета. Фигуры, которые способны превратить любой выигранный подбор в момент у чужих ворот. «Реал Сосьедад» при Матараццо в 2026 году держит очень ровный уровень и не проигрывает в принципе. А победа 3:1 во встрече с «Эльче» — показатель, что команда умеет и контролировать, и добивать в концовке.

По рисунку первого матча логика примерно такая. «Атлетик» дома будет душить прессингом и серией стандартов, «Сосьедад» постарается пережить старт и отвечать через быстрые выходы и позиционные атаки, где многое решит качество последнего паса и движения Оярсабаля. Футболист в этом сезоне очень часто принимает участие в голах команды.

Важный момент — свежая память о личных встречах. 1 февраля было 1:1, а в ноябре «Сосьедад» забрал дерби со счётом 3:2. То есть сухая история тут не просматривается даже по фактуре всего сезона. Отсюда и ставка. В первом полуфинале у обеих команд достаточно средств, чтобы забить, даже если общий темп местами просядет из-за цены ошибки.

Прогноз на матч «Болонья» — «Лацио»

Кубок Италии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болонья» в последние годы привыкла к еврокубкам. В позапрошлом сезоне понюхала Лигу чемпионов, набрав шесть очков на общем этапе. Теперь попробовала свои силы в Лиге Европы. Всё бы ничего, да только игра на два фронта на этот раз даётся с колоссальным трудом. Парочка травм привела к потере баланса. Возможности для ротации довольно скромные, нагрузка на оставшихся футболистов вырастает, накапливается усталость.

Какие-то шансы на спасение сезона и борьбу за топ-6, конечно, остаются, но вряд ли. В Лиге Европы до решающих стадий далеко, да и соперники хороши. Пожалуй, Кубок Италии становится главным шансом: на носу четвертьфинал. Там ждёт сосед по турнирной таблице Серии А. «Лацио» заполучил Маурицио Сарри и успокоился. Президент клуба регулярно испытывает терпение тренера, продавая ключевых футболистов и приобретая на замену людей, которых Сарри даже не знает.

В первом круге чемпионата Италии соперники разошлись миром, что исчерпывающе говорит о соотношении сил. Команды в самом деле стоят друг друга: в нынешнем состоянии скорее крепкие середняки, чем обитатели зоны еврокубков. Позиционные атаки слабые, результативность не впечатляет. Тотал меньше 2 голов за 1.93 и лобовая ничья за 3.10 — рабочие варианты.

Экспресс на кубковые матчи 11 февраля 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 4 мячей в матче «Бавария» — «РБ Лейпциг» за 1.79.
  • Ставка 2: обе забьют в матче «Атлетик» — «Реал Сосьедад» за 1.90.
  • Ставка 3: ничья в матче «Болонья» — «Лацио» за 3.10.

Общий коэффициент: 1.79 х 1.90 х 3.10 = 10.54.

Комментарии
