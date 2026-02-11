День кубков: «Бавария» — «РБ Лейпциг», баскское дерби и коэффициент 3.10 на «Лацио»

Пока нет еврокубковых матчей, можно заняться внутренними делами. Сегодня, 11 февраля, следим за Кубком Германии, Кубком Испании и Кубком Италии. С экспрессом от «Чемпионата» — интереснее!

Прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Наибольший перекос в линии букмекеров наблюдается в нашем матче: лидер Бундеслиги против команды с четвёртого места. Причём с большим отрывом. Довольно исчерпывающая иллюстрация положения дел в немецком футболе, где есть «Бавария» и есть все остальные. Проиграть мюнхенцы, конечно, могут, но прежде всего самим себе.

И ведь спорить с букмекерами совсем не хочется даже при сочнейших коэффициентах на команду из Лейпцига. О чём тут говорить, когда в первом же туре нынешнего сезона подопечные Венсана Компани разорвали соперника в клочья? 6:0, по три мяча в каждом из таймов. Никаких удалений, строго в полных составах. Ну, может, по ходу сезона «Лейпциг» добавил, сделал выводы и дал бой? Нет — 1:5 в родных стенах.

Как ни крути, а букмекеры правы: победа «РБ Лейпциг» станет сенсацией. Самое сложное тут — подобрать ставку. Мы бы предпочли тотал меньше 4 мячей за 1.79. Логика простая: у хозяев напряжённый график и не самая длинная скамейка, а «Лейпциг» после 1:11 за 180 минут должен задуматься о смещении акцентов на оборону. Особенно с учётом кубкового формата. Голы тут, ясное дело, будут, но фейерверка не ожидаем.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

У «Атлетика» сейчас хороший тонус. Свежий пример — яркие 4:2 с «Леванте» в Ла Лиге, когда команда Вальверде снова взвинтила темп и добрала своё за счёт давления и скорости в атаке. Важно, что в обойме и братья Уильямс, и Гурусета. Фигуры, которые способны превратить любой выигранный подбор в момент у чужих ворот. «Реал Сосьедад» при Матараццо в 2026 году держит очень ровный уровень и не проигрывает в принципе. А победа 3:1 во встрече с «Эльче» — показатель, что команда умеет и контролировать, и добивать в концовке.

По рисунку первого матча логика примерно такая. «Атлетик» дома будет душить прессингом и серией стандартов, «Сосьедад» постарается пережить старт и отвечать через быстрые выходы и позиционные атаки, где многое решит качество последнего паса и движения Оярсабаля. Футболист в этом сезоне очень часто принимает участие в голах команды.

Важный момент — свежая память о личных встречах. 1 февраля было 1:1, а в ноябре «Сосьедад» забрал дерби со счётом 3:2. То есть сухая история тут не просматривается даже по фактуре всего сезона. Отсюда и ставка. В первом полуфинале у обеих команд достаточно средств, чтобы забить, даже если общий темп местами просядет из-за цены ошибки.

Прогноз на матч «Болонья» — «Лацио»

«Болонья» в последние годы привыкла к еврокубкам. В позапрошлом сезоне понюхала Лигу чемпионов, набрав шесть очков на общем этапе. Теперь попробовала свои силы в Лиге Европы. Всё бы ничего, да только игра на два фронта на этот раз даётся с колоссальным трудом. Парочка травм привела к потере баланса. Возможности для ротации довольно скромные, нагрузка на оставшихся футболистов вырастает, накапливается усталость.

Какие-то шансы на спасение сезона и борьбу за топ-6, конечно, остаются, но вряд ли. В Лиге Европы до решающих стадий далеко, да и соперники хороши. Пожалуй, Кубок Италии становится главным шансом: на носу четвертьфинал. Там ждёт сосед по турнирной таблице Серии А. «Лацио» заполучил Маурицио Сарри и успокоился. Президент клуба регулярно испытывает терпение тренера, продавая ключевых футболистов и приобретая на замену людей, которых Сарри даже не знает.

В первом круге чемпионата Италии соперники разошлись миром, что исчерпывающе говорит о соотношении сил. Команды в самом деле стоят друг друга: в нынешнем состоянии скорее крепкие середняки, чем обитатели зоны еврокубков. Позиционные атаки слабые, результативность не впечатляет. Тотал меньше 2 голов за 1.93 и лобовая ничья за 3.10 — рабочие варианты.

Экспресс на кубковые матчи 11 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4 мячей в матче «Бавария» — «РБ Лейпциг» за 1.79.

тотал меньше 4 мячей в матче «Бавария» — «РБ Лейпциг» за 1.79. Ставка 2: обе забьют в матче «Атлетик» — «Реал Сосьедад» за 1.90.

обе забьют в матче «Атлетик» — «Реал Сосьедад» за 1.90. Ставка 3: ничья в матче «Болонья» — «Лацио» за 3.10.

Общий коэффициент: 1.79 х 1.90 х 3.10 = 10.54.