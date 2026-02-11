АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» после огненных 1:2 в очной встрече

Пока еврокубки в ожидании в плей-офф, на буднях можно уделить внимание внутренним делам. Среди прочих, конечно же, выделяется английская Премьер-лига. Сегодня, 11 февраля, следим за матчами «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые на выходных в прошлом туре выдали эмоциональную игру друг с другом.
Прогноз на матч «Сандерленд» — «Ливерпуль»
Сказка самого бойкого новичка английской Премьер-лиги за последние годы постепенно подходит к концу, начинаются трудовые будни. Одно время поразительный «Сандерленд» втягивал в себя очки с мощностью новенького пылесоса, с удивлением обнаруживая себя на втором месте в турнирной таблице. Постепенно результаты просели, хотя остались более чем рабочими.
Однако ресурсы несопоставимы. «Ливерпуль» как раз вовсю сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. С большой долей вероятности проходным станет пятое место, но расслабляться никак нельзя. Особенно с учётом огромного количества осечек. Подопечные Арне Слота с наступлением 2026 года не могли победить в чемпионате Англии на протяжении месяца. Кошмар.
Надо сказать, в первом круге соперники разошлись миром — 1:1. До того «Сандерленд» восемь лет бороздил просторы низших дивизионов, однако всё же отметим: три из четырёх последних очных встреч завершились вничью. Похоже, мерсисайдцев ждёт серьёзное испытание. Проверим ничью в первом тайме за 2.45. Со взломом организованной обороны у гостей остаются проблемы.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
«Манчестер Сити» возвращается на «Этихад» после эмоционального камбэка на «Энфилде» (2:1). С точки зрения турнирной борьбы эта победа будет особенно ценной. Уже ставшего принципиальным соперника обыграли, уверенность себе подняли. «Горожане» держатся вторыми и не имеют права отпускать «Арсенал» ещё дальше, иначе чемпионская гонка закончится раньше срока.
С другой стороны, «Фулхэм» не выглядит туристом в этом сезоне. Команда идёт в верхней половине, в пяти очках от топ-6. Претендует на еврокубки. На выходных бодалась с «Эвертоном» и уступила со счётом 1:2. Но в целом терпит поражения не так уж часто. Главный вопрос — к психологии. Когда ты проигрываешь дома, а потом едешь к кому-то вроде «Манчестер Сити», психологически запросто можно просесть.
Ожидаем, что «Сити» заберёт владение и будет методично вскрывать фланги через перегрузы, а ключевым фактором остаётся форма Эрлинга Холанда. Норвежец снова сделал разницу в топ-матче, реализовав пенальти и отдав голевую с «Ливерпулем». А во встречах с середняками дома обычно получает больше моментов, чем ему нужно. Пожалуй, «Фулхэм» может укусить, но на дистанции 90 минут «Манчестер Сити» должен дожать.
Экспресс на матчи АПЛ 11 февраля 2026 года
- Ставка 1: ничья в первом тайме матча «Сандерленд» — «Ливерпуль» за 2.45.
- Ставка 2: «Манчестер Сити» победит «Фулхэм» + тотал больше 2.5 гола за 1.93.
Общий коэффициент: 2.45 х 1.93 = 4.72.