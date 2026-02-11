АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» после огненных 1:2 в очной встрече

Пока еврокубки в ожидании в плей-офф, на буднях можно уделить внимание внутренним делам. Среди прочих, конечно же, выделяется английская Премьер-лига. Сегодня, 11 февраля, следим за матчами «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые на выходных в прошлом туре выдали эмоциональную игру друг с другом.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Ливерпуль»

Сказка самого бойкого новичка английской Премьер-лиги за последние годы постепенно подходит к концу, начинаются трудовые будни. Одно время поразительный «Сандерленд» втягивал в себя очки с мощностью новенького пылесоса, с удивлением обнаруживая себя на втором месте в турнирной таблице. Постепенно результаты просели, хотя остались более чем рабочими.

Однако ресурсы несопоставимы. «Ливерпуль» как раз вовсю сражается за попадание в зону Лиги чемпионов. С большой долей вероятности проходным станет пятое место, но расслабляться никак нельзя. Особенно с учётом огромного количества осечек. Подопечные Арне Слота с наступлением 2026 года не могли победить в чемпионате Англии на протяжении месяца. Кошмар.

Надо сказать, в первом круге соперники разошлись миром — 1:1. До того «Сандерленд» восемь лет бороздил просторы низших дивизионов, однако всё же отметим: три из четырёх последних очных встреч завершились вничью. Похоже, мерсисайдцев ждёт серьёзное испытание. Проверим ничью в первом тайме за 2.45. Со взломом организованной обороны у гостей остаются проблемы.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Манчестер Сити» возвращается на «Этихад» после эмоционального камбэка на «Энфилде» (2:1). С точки зрения турнирной борьбы эта победа будет особенно ценной. Уже ставшего принципиальным соперника обыграли, уверенность себе подняли. «Горожане» держатся вторыми и не имеют права отпускать «Арсенал» ещё дальше, иначе чемпионская гонка закончится раньше срока.

С другой стороны, «Фулхэм» не выглядит туристом в этом сезоне. Команда идёт в верхней половине, в пяти очках от топ-6. Претендует на еврокубки. На выходных бодалась с «Эвертоном» и уступила со счётом 1:2. Но в целом терпит поражения не так уж часто. Главный вопрос — к психологии. Когда ты проигрываешь дома, а потом едешь к кому-то вроде «Манчестер Сити», психологически запросто можно просесть.

Ожидаем, что «Сити» заберёт владение и будет методично вскрывать фланги через перегрузы, а ключевым фактором остаётся форма Эрлинга Холанда. Норвежец снова сделал разницу в топ-матче, реализовав пенальти и отдав голевую с «Ливерпулем». А во встречах с середняками дома обычно получает больше моментов, чем ему нужно. Пожалуй, «Фулхэм» может укусить, но на дистанции 90 минут «Манчестер Сити» должен дожать.

Экспресс на матчи АПЛ 11 февраля 2026 года

Ставка 1: ничья в первом тайме матча «Сандерленд» — «Ливерпуль» за 2.45.

Ставка 2: «Манчестер Сити» победит «Фулхэм» + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Общий коэффициент: 2.45 х 1.93 = 4.72.