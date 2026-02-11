Чехия — Канада. 20 минут на раскачку

12 февраля в Милане на льду «Арены Санта-Джулия» в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные Чехии и Канады. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:40 мск.

Коэффициенты на матч ОИ-2026 Чехия — Канада 12 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.42, в то время как победа Чехии оценивается в 5.70. Ничья и овертайм идут за 6.40.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.16, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.73. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз на матч Олимпиады Чехия — Канада (12.02.2026)

Дождались. Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Италии стартует в среду. Без сборной России, естественно, он окажется неполноценным, но придётся смотреть что дают. Коротко напомним формат: 12 команд поделены на три группы по четыре участника в каждой, победитель напрямую выходит в четвертьфинал, оставшиеся восемь сборных проводят дополнительный раунд.

В группе А есть очевидный аутсайдер — сборная Франции. Очевидный фаворит — сборная Канады. И две тёмные лошадки, при доле везения способные запутать базовые расклады. Речь про сборные Чехии и Швейцарии. На первый взгляд, кажется, что первая же игра на ОИ-2026 станет для канадцев главной на групповом этапе. Обыгрывай Чехию — и остаться без первой строчки будет сложно.

Это на молодёжных чемпионатах мира чехи превратились в злых гениев для сборной Канады. На уровне взрослых команд родоначальники хоккея исправно добиваются своего. На двух предыдущих Олимпиадах игроки из НХЛ не участвовали, но тут хватит и чемпионатов мира. С 2019 года соперники четырежды пересекались на ЧМ. Как вы знаете, состав Канады там обычно далёк от оптимального.

Чехам это не помогло. Четыре поражения, три из них в основное время — 1:5, 1:6 и 1:3. На групповом этапе ЧМ-2024 в Праге добрались до овертайма (3:4 ОТ), однако тут нужно учитывать ход встречи. К 57-й минуте проигрывали с разницей в две шайбы, а затем Палат и Червенка дважды пробили Джордана Биннингтона за 75 секунд.

Собственно, положение сборной Канады знакомое. Примерно то же самое наблюдалось, например, на Турнире четырёх наций. Состав мощнейщий, огромное число номинальных центральных нападающих, внушительная часть которых будет выходить с краю. Уровень индивидуального мастерства – высочайший, единственный реальный повод для сомнений вызывают вратари.

Впрочем, вряд ли Чехия нанесёт много бросков. Канадцы на старте турнира вполне могут потратить какое-то время на притирку к размерам площадки, качеству льда, отскокам от бортов и прочие тонкости. Однако в любом случае будут иметь преимущество. Рискнём заиграть победу Канады во втором периоде с форой (-1.5) за 3.40. Дадим 20 минут фавориту на адаптацию, а затем — давление, агрессия и дальние скамейки, что осложнит сопернику смены.

Ставка: победа Канады во втором периоде с форой (-1.5) за 3.40.