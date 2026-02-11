Латвия — США. Внезапные проблемы для американцев

12 февраля в Милане на льду «Арены Санта-Джулия» в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные Латвии и США. Стартовое вбрасывание запланировано на 23:10 мск.

Коэффициенты на матч ОИ-2026 Латвия — США 12 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.17, в то время как победа Латвии оценивается в 13.5. Ничья и овертайм идут за 9.00.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.44, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.53. Гол на первой минуте идёт за 10.0.

Прогноз на матч Олимпиады Латвия — США (12.02.2026)

Программу второго игрового дня хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 закроют сборные Латвии и США. Это группа С: самая, пожалуй, ровная из трёх. Есть очевидный фаворит — США. И нет однозначного аутсайдера. Зато есть три сопоставимых по классу соперника — команды Латвии, Дании и Германии. Согласно формату, победитель квартета напрямую попадает в четвертьфинал, остальные примут участие в стыковом раунде.

Надо сказать, что на Олимпийских играх американцы и латыши прежде не встречались. Ни с энхаэловцами, ни без них. Так что в расчёт придётся брать разве что чемпионаты мира, где, как известно, у сборной США часто приезжают просто крепкие ролевики из НХЛ. Так что переоценивать значимость очных встреч не станем, но пометку сделаем.

А заключаются она вот в чём: сборная Латвии всякий раз кусалась и давала бой. За 10 лет набежало шесть матчей на чемпионатах мира, больше чем в три шайбы прибалты не проигрывали и больше шести раз не пропускали. А на ЧМ-2023 вырвали исторические бронзовые медали именно у американцев. Те, конечно, в особой любви к утешительным финалам никогда не были замечены. И всё же — 4:3 ОТ.

Состав у сборной США мощнейший. Лучше, пожалуй, только у Канады, зато у американцев есть определённое преимущество на последнем рубеже. Латвия себе цену знает: игроков с добротным опытом выступлений НХЛ хватает, за пост первого номера вообще сражаются Артур Шилов и Элвис Мерзликин. Колючая, обученная команда.

Букмекеры не сомневаются в победе сборной США, причём ждут от фаворита разгрома. Вот тут начинаются сомнения. Первая игра на турнире, нужно привыкнуть к условиям и необычному размеру площадки: 60х26 м – короче, чем в НХЛ, за счёт средней зоны. Какой-то феерии ждать, пожалуй, не стоит.

На таком фоне напрашивается победа сборной Латвии с форой (+3) за отличный коэффициент 2.05. Если разница в счёте составит три шайбы, произойдёт возврат. В принципе, линия оставляет возможность подстраховаться и заиграть фору (+3.5) на аутсайдера за 1.78. Результата США наверняка добьются, но чего-то в духе 4:2 им вполне хватит.

Ставка: победа Латвии с форой (+3) за 2.05.