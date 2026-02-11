Германия — Дания. Хоккей на Олимпиаде бывает и таким

Датчане закроются на все замки и много не пропустят.

12 февраля в Милане на льду «Ро Арены» в матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные Германии и Дании. Стартовое вбрасывание запланировано на 23:10 мск.

Коэффициенты на матч ОИ-2026 Германия — Дания 12 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами немцев. Сделать ставку на победу сборной Германии в основное время предлагается с коэффициентом 1.70, в то время как победа Дании оценивается в 4.20. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.70, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч Олимпиады Германия — Дания (12.02.2026)

Четверг на хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане закроют два матча группы С. Самый ровный квартет: сборная США резко выделяется на общем фоне, остальная троица близка по классу и вполне способна отнять друг у друга очки. Правда, разница между вторым и четвёртым местами сугубо номинальная из-за регламента. Может так получиться, что обладатель третьей строчки получит куда более сложного соперника, чем тот, кто оказался на самом дне.

Суть простая: победитель группы выходит в четвертьфинал, все остальные отправляются в дополнительный раунд. С этой точки зрения сборной Латвии, пожалуй, повезло больше всех. На самом старте турнира шансы зацепиться с не до конца вкатившимся фаворитом максимальные, потенциальная неудача проблемой не станет.

А вот Германия или Дания при поражении в 1-м туре могут сразу готовиться к матчам 1/8 финала, ведь впереди ещё игра с американцами, где рассчитывать на очки будет сложно. Так что цена ошибки велика, если, конечно, так в принципе можно сказать о групповом этапе, по итогам которого никто не вылетает.

Немцы, конечно, посильнее. Драйзайтль, Петерка, Штюцле, Райхель, Ридер. Атака на любой вкус: суперзвезда НХЛ, несколько видных игроков, несколько надёжных исполнителей в нижних звеньях. В защите есть Мориц Зайдер, от которого будет зависеть особенно много. А в воротах Филипп Грубауэр: при всех слабых выступлениях в НХЛ опытный голкипер имеет склонность преображаться в свитере национальной команды.

Датчане выстрелили на предыдущем ЧМ, теперь попробуют заявить о себе на Олимпиаде. В атаке Николай Элерс, Ларс Эллер, Оливер Бьёркстранд и россыпь хоккеистов из АХЛ и Европы, в воротах опытнейший Фредерик Андерсен. Не так много, хотя для одной-двух удачных игр должно хватить. А большего скандинавам, пожалуй, и не нужно.

Возьмём тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.74. В чём смысл: новые условия, непривычное давление, сравнительно высокий статус ошибки. И главное — датчане умеют выкачивать жизнь из игры, действуя надёжно и прагматично. Так что дебют для немцев рискует оказаться непростым.

Можно пойти дальше и заиграть Х2 за 2.13. Германия посильнее, но запас прочности кажется не таким большим. С позиции силы добиваться успеха удаётся не так часто, а терпеть и ждать Дания способна на зависть многим.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.74.