Матч недели! Огненная вывеска «Атлетико» — «Барселона» в Кубке Испании

12 февраля в первом матче 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче 1/2 финала Кубка Испании

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 3.17, а победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.16. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.

Что происходит с мадридским «Атлетико»

Команда Диего Симеоне за неделю успела показать две разные версии себя. В Кубке Испании настоящий разгон: 5:0 с «Бетисом», свежесть игроков в атаке выглядела устрашающе. Мадридцы буквально подавили соперника темпом и агрессией. При этом потеряли Барриоса из-за травмы — не просто игрока ротации, а того, кто задаёт тон прессингу.

И вот уже в Ла Лиге — поражение 0:1 от того же «Бетиса». Причём дома. Да, контекст другой, но симптоматика понятна. Когда центральная зона не держит темп и структуру, «Атлетико» сложнее превращать свои подходы к воротам в удары, а обороне приходится чаще тушить пожары. Психологически этот матч может выбить из колеи. Да, в полуфинале Кубка Испании две игры, однако в первой можно порядочно напортачить.

С чем подходит «Барселона»

Команда Флика заходит в этот полуфинал на очень ровной волне. 3:0 с «Мальоркой», серия сухих побед в чемпионате Испании. Есть система, которая работает вне зависимости от деталей. «Барселона» сейчас не обязана играть в бешеном темпе все 90 минут, она умеет душить контролем и прибавлять отрезками, когда соперник проседает.

Кадровые оговорки, конечно, есть. Потеря Педри — сильный удар по организации игры. У Кристенсена — длительное отсутствие, сужает варианты в обороне. И отдельно вопрос по Рафинье. Сам игрок в последние часы довольно осторожно оценивает готовность к полуфиналу, так что здесь возможна корректировка со стороны тренерского штаба. Но понятно, что недооценки соперника при выборе состава не будет.

Прогноз на первый матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона» 12 февраля 2026 года

По сумме ресурсов «Барселона» выглядит чуть устойчивее. У неё шире атакующая группа, есть вариативность, а Левандовски и Ямаль остаются теми, кто стабильно радует голами. Плюс есть Рашфорд, в этом сезоне он увеличил угрозу со стороны атаки сине-гранатовых.

Линия у букмекеров логична: фавориты — гости, однако без ощущения доминирования. В таких дуэлях решают детали. И самая весомая прямо сейчас против «Атлетико». Потеря Барриоса бьёт по самому важному — способности выдерживать темп, быстро возвращать себе мяч и не давать разгоняться сопернику через центр.

«Атлетико» наверняка попытается сделать ставку на домашний напор. После кубковых 5:0 на прошлой стадии это выглядит естественным соблазном. Но если «Барселона» переживёт стартовый шторм и включит привычный контроль, игра начнёт проходить по её сценарию: позиционные атаки, вынужденные фолы, накопление моментов.

В таком режиме у команды Флика просто больше качества в решающих действиях. Выбирать лобовую победу гостей — смело. Однако, судя по текущему балансу сил, это выглядит наиболее логичным исходом первого акта полуфинального противостояния.

Ставка: «Барселона» обыграет «Атлетико» за 2.16.