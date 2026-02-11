«Брентфорд» — «Арсенал». Артета — король Лондона

12 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу встретятся «Брентфорд» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал» 12 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.75. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал»

У «Брентфорда» настолько бодрый сезон, что никакие дерби не должны пугать. Седьмое место перед 26-м туром, победа 3:2 в гостях у «Ньюкасла» в 25-м туре и в целом ощущение уверенности. Команда не стесняется играть первым номером дома даже против топов. Но при этом статистика, конечно, говорящая. «Пчёлы» много забивают (39), однако и пропускают слишком щедро (34). Ничейных исходов по пальцам пересчитать — либо пан, либо пропал.

Кроме того, хозяева подходят с важными потерями в атаке, страдает глубина. Кевин Шаде дисквалифицирован, Джош Дасилва вне игры, а Фабиу Карвалью и Антони Миламбо, по сообщению клуба, выбыли до конца сезона из-за разрывов «крестов». Плюс Рейсс Нелсон, даже если бы был готов, против «Арсенала» не сыграет по регламенту аренды. А это минус ещё один вариант на фланге.

«Арсенал» Микеля Артеты, наоборот, едет с роскошным турнирным запасом и привычкой выигрывать такие «рабочие» матчи. Но цена этой стабильности — постоянная работа штаба с составом. Микель Мерино из-за травмы стопы точно недоступен, а по Саке официальная риторика — вернётся скоро, но на этот выезд его не ждут. Отдельно подвисает Леандро Троссард: в игре с «Сандерлендом» его заменили из-за повреждения, и степень риска до последнего будет оцениваться тренером.

Отсюда и возможный сценарий. «Брентфорд» дома почти наверняка попробует задать свой темп и продавливать отрезками, особенно через стандарты и подборы, чтобы матч превратился в серию микродуэлей. На домашнем стадионе клуб хорошо играет, шансы у него будут.

Однако у «Арсенала» сейчас слишком взрослая структура. Даже без части креативных исполнителей он умеет выиграть за счёт контроля, терпения и одного-двух качественных ударов по слабым местам. А возрастающая форма Дьёкереша и наличие Хаверца только подкрепляют уверенность в «канонирах».

Ждём довольно вязкое дерби. «Брентфорд» будет бодаться и временами заставит фаворита нервничать, но по сумме качеств и дисциплины «Арсенал», конечно, должен быть ближе к победе. Хозяева могут забить, но удержать баланс 90 минут им будет тяжело. В качестве ставки можно взять П2. Тем более что «Арсенал» выиграл пять из шести дерби в нынешнем сезоне АПЛ. А как вам две победы над «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги?

Ставка: «Арсенал» обыграет «Брентфорд» за 1.75.