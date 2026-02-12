«Атлетико» — «Барселона» в Кубке Испании и «Арсенал», захвативший Лондон

На этой неделе еврокубковых матчей нет, но скучать точно не приходится. В Кубке Испании сойдутся мадридский «Атлетико» и «Барселона», а в чемпионате Англии покажет себя во всей красе на выезде у «Брентфорда» «Арсенал».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»

По сумме ресурсов «Барселона» выглядит чуть устойчивее. У неё шире атакующая группа, есть вариативность, а Левандовски и Ямаль остаются теми, кто стабильно радует голами. Плюс есть Рашфорд, в этом сезоне он увеличил угрозу со стороны атаки сине-гранатовых.

Линия у букмекеров логична: фавориты — гости, но без ощущения доминирования. В таких дуэлях решают детали. И самая весомая прямо сейчас против «Атлетико». Потеря Барриоса бьёт по самому важному — способности выдерживать темп, быстро возвращать себе мяч и не давать разгоняться сопернику через центр.

«Атлетико» наверняка попытается сделать ставку на домашний напор. После кубковых 5:0 на прошлой стадии это выглядит естественным соблазном. Но если «Барселона» переживёт стартовый шторм и включит привычный контроль, игра начнёт проходить по её сценарию: позиционные атаки, вынужденные фолы, накопление моментов.

В таком режиме у команды Флика просто больше качества в решающих действиях. Выбирать лобовую победу гостей — смело. Однако, судя по текущему балансу сил, это выглядит наиболее логичным исходом первого акта полуфинального противостояния.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал»

У «Брентфорда» настолько бодрый сезон, что никакие дерби не должны пугать. Седьмое место перед 26-м туром, победа 3:2 в гостях у «Ньюкасла» в 25-м туре и в целом ощущение уверенности. Команда не стесняется играть первым номером дома даже против топов. «Арсенал» Микеля Артеты, наоборот, едет с роскошным турнирным запасом и привычкой выигрывать такие «рабочие» матчи. Но цена этой стабильности — постоянная работа штаба с составом. Потери есть.

«Брентфорд» дома почти наверняка попробует задать свой темп и продавливать отрезками, особенно через стандарты и подборы, чтобы матч превратился в серию микродуэлей. На домашнем стадионе клуб хорошо играет, шансы у него будут. Однако у «Арсенала» сейчас слишком взрослая структура. Даже без части креативных исполнителей он умеет выиграть за счёт контроля, терпения и одного-двух качественных ударов по слабым местам. А возрастающая форма Дьёкереша и наличие Хаверца только подкрепляют уверенность в «канонирах».

Ждём довольно вязкое дерби. «Брентфорд» будет бодаться и временами заставит фаворита нервничать, но по сумме качеств и дисциплины «Арсенал», конечно, должен быть ближе к победе. Хозяева могут забить, но удержать баланс 90 минут им будет тяжело. В качестве ставки можно взять П2. Тем более что «Арсенал» выиграл пять из шести дерби в нынешнем сезоне АПЛ. А как вам две победы над «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги?

Экспресс на футбол 12 февраля 2026 года

Ставка 1: «Барселона» обыграет «Атлетико» за 2.16.

Ставка 2: «Арсенал» обыграет «Брентфорд» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.16 х 1.75 = 3.78.