Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Атлетико — Барселона: прогноз и ставка на матч 12 февраля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

«Атлетико» — «Барселона» в Кубке Испании и «Арсенал», захвативший Лондон
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 12 февраля 2026 года
Комментарии
Экспресс на главные матчи 12 февраля 2026 года.

На этой неделе еврокубковых матчей нет, но скучать точно не приходится. В Кубке Испании сойдутся мадридский «Атлетико» и «Барселона», а в чемпионате Англии покажет себя во всей красе на выезде у «Брентфорда» «Арсенал».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

По сумме ресурсов «Барселона» выглядит чуть устойчивее. У неё шире атакующая группа, есть вариативность, а Левандовски и Ямаль остаются теми, кто стабильно радует голами. Плюс есть Рашфорд, в этом сезоне он увеличил угрозу со стороны атаки сине-гранатовых.

Линия у букмекеров логична: фавориты — гости, но без ощущения доминирования. В таких дуэлях решают детали. И самая весомая прямо сейчас против «Атлетико». Потеря Барриоса бьёт по самому важному — способности выдерживать темп, быстро возвращать себе мяч и не давать разгоняться сопернику через центр.

«Атлетико» наверняка попытается сделать ставку на домашний напор. После кубковых 5:0 на прошлой стадии это выглядит естественным соблазном. Но если «Барселона» переживёт стартовый шторм и включит привычный контроль, игра начнёт проходить по её сценарию: позиционные атаки, вынужденные фолы, накопление моментов.

В таком режиме у команды Флика просто больше качества в решающих действиях. Выбирать лобовую победу гостей — смело. Однако, судя по текущему балансу сил, это выглядит наиболее логичным исходом первого акта полуфинального противостояния.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал»

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 61'     1:1 Льюис-Поттер – 71'    

У «Брентфорда» настолько бодрый сезон, что никакие дерби не должны пугать. Седьмое место перед 26-м туром, победа 3:2 в гостях у «Ньюкасла» в 25-м туре и в целом ощущение уверенности. Команда не стесняется играть первым номером дома даже против топов. «Арсенал» Микеля Артеты, наоборот, едет с роскошным турнирным запасом и привычкой выигрывать такие «рабочие» матчи. Но цена этой стабильности — постоянная работа штаба с составом. Потери есть.

«Брентфорд» дома почти наверняка попробует задать свой темп и продавливать отрезками, особенно через стандарты и подборы, чтобы матч превратился в серию микродуэлей. На домашнем стадионе клуб хорошо играет, шансы у него будут. Однако у «Арсенала» сейчас слишком взрослая структура. Даже без части креативных исполнителей он умеет выиграть за счёт контроля, терпения и одного-двух качественных ударов по слабым местам. А возрастающая форма Дьёкереша и наличие Хаверца только подкрепляют уверенность в «канонирах».

Ждём довольно вязкое дерби. «Брентфорд» будет бодаться и временами заставит фаворита нервничать, но по сумме качеств и дисциплины «Арсенал», конечно, должен быть ближе к победе. Хозяева могут забить, но удержать баланс 90 минут им будет тяжело. В качестве ставки можно взять П2. Тем более что «Арсенал» выиграл пять из шести дерби в нынешнем сезоне АПЛ. А как вам две победы над «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги?

Экспресс на футбол 12 февраля 2026 года

  • Ставка 1: «Барселона» обыграет «Атлетико» за 2.16.
  • Ставка 2: «Арсенал» обыграет «Брентфорд» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.16 х 1.75 = 3.78.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android