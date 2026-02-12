ОИ-2026, хоккей: экспресс на матчи 12 февраля 2026 года

Хоккейный турнир на Олимпиаде 2026 уже стартовал. Сегодня, 12 февраля, состоятся новые игры. Выбрали для вас несколько ярких афиш и составили экспресс.

Прогноз на матч Чехия — Канада

В группе А есть очевидный аутсайдер — сборная Франции. Очевидный фаворит — сборная Канады. И две тёмные лошадки, при доле везения способные запутать базовые расклады. Речь про сборные Чехии и Швейцарии. На первый взгляд кажется, что первая же игра на ОИ-2026 станет для канадцев главной на групповом этапе. Обыгрывай Чехию — и остаться без первой строчки будет сложно.

Это на молодёжных чемпионатах мира чехи превратились в злых гениев для сборной Канады. На уровне взрослых сборных родоначальники хоккея исправно добиваются своего. Собственно, положение сборной Канады знакомое. Примерно то же самое наблюдалось, например, на Турнире четырёх наций. Состав мощнейший, огромное количество номинальных центральных нападающих, внушительная часть которых будет выходить с краю. Уровень индивидуального мастерства высочайший, единственный реальный повод для сомнений вызывают вратари.

Впрочем, вряд ли Чехия нанесёт большое количество бросков. Канадцы на старте турнира вполне могут потратить какое-то время на притирку к размерам площадки, качеству льда, отскокам от бортов и прочим тонкостям. Но в любом случае будут иметь преимущество. Рискнём заиграть победу Канады во втором периоде с форой (-1.5) за 3.40. Дадим 20 минут фавориту на адаптацию, а затем — давление, агрессия и дальние скамейки, что осложнит сопернику смены.

Прогноз на матч Латвия — США

Надо сказать, что на Олимпийских играх американцы и латыши прежде не встречались. Ни с энхаэловцами, ни без них. Так что в расчёт придётся брать разве что чемпионаты мира, где, как известно, у сборной США часто приезжают просто крепкие ролевики из НХЛ. Так что переоценивать значимость очных встреч не станем, но пометку сделаем. А заключаются она вот в чём: сборная Латвии всякий раз кусалась и давала бой.

Состав у сборной США мощнейший. Лучше, пожалуй, только у Канады, зато американцы имеют определённое преимущество на последнем рубеже. Латвия себе цену знает: игроков с добротным опытом выступлений НХЛ хватает, за пост первого номера вообще сражаются Артур Шилов и Элвис Мерзликин. Колючая, обученная команда.

Букмекеры не сомневаются в победе сборной США, причём ждут от фаворита разгрома. Вот тут начинаются сомнения. Первая игра на турнире, нужно привыкнуть к условиям и необычному размеру площадки: 60 на 26 метров, короче, чем в НХЛ, за счёт средней зоны. Какой-то феерии ждать, пожалуй, не стоит. На таком фоне напрашивается победа сборной Латвии с форой (+3) за отличный коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Германия — Дания

Германия или Дания при поражении в первом туре могут сразу готовиться к матчам 1/8 финала, ведь впереди ещё игра с американцами, где рассчитывать на очки будет сложно. Так что цена ошибки велика, если, конечно, так в принципе можно сказать о групповом этапе, по итогам которого никто не вылетает.

Немцы, конечно, посильнее. Драйзайтль, Петерка, Штюцле, Райхель, Ридер. Атака на любой вкус: суперзвезда НХЛ, несколько видных игроков, несколько надёжных исполнителей нижних звеньев. Датчане выстрелили на предыдущем ЧМ, теперь попробуют заявить о себе на Олимпиаде. В атаке Николай Элерс, Ларс Эллер, Оливер Бьоркстранд и россыпь хоккеистов из АХЛ и Европы, в воротах опытнейший Фредерик Андерсен.

Возьмём тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.74. В чём смысл: новые условия, непривычное давление, сравнительно высокий статус ошибки. И главное — датчане умеют выкачивать жизнь из игры, действуя надёжно и прагматично. Так что дебют для немцев рискует оказаться непростым.

Экспресс на матчи Олимпиады 12 февраля 2026 года

Ставка 1: победа Канады в матче с Чехией во втором периоде с форой (-1.5) за 3.40.

Ставка 2: победа Латвии в матче с США с форой (+3) за 2.05.

Ставка 3: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде матча Германия — Дания за 1.74.

Общий коэффициент: 3.40 х 2.05 х 1.74 = 12.1.