КХЛ: лидер буксует в Уфе и новый удар по московскому «Динамо»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги приближается к завершению, игр остаётся всё меньше. Сегодня, 13 февраля, помимо прочих, следим за выездом «Металлурга» к «Салавату Юлаеву» и матчем «Автомобилист» — «Динамо» Москва в Екатеринбурге.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

Наблюдать за происходящим в Уфе — сплошное удовольствие. Тихо, уверенно и без лишнего шума занимаются своей работой. Решили заметную часть финансовых проблем, менеджеры усилили состав, главный тренер поставил качественный хоккей, игроки пользуются доверием и прогрессируют. Результаты не заставили себя ждать. Теперь вопрос о попадании в Кубок Гагарина снят с повестки, настрой изменился.

Но времени входить в колею после паузы не будет. В Башкортостан едет лучшая команда регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» показывает яркий хоккей, много забивает и проигрывает только по праздникам. Темп набора очков, как у магнитогорцев, в лиге не тянет никто, Кубок континента видится решённым вопросом. Впрочем, с уфимцами у подопечных Андрея Разина исправно возникали проблемы.

В сентябре «Салават Юлаев» победил в Магнитогорске за пределами основного времени (3:2 ОТ), а в октябре вёл на Урале со счётом 2:0 и до последнего пытался спастись (4:6). Фаворит вопросов не вызывает, однако списывать со счетов хозяев никак нельзя. Проверим ИТМ 3 голов «Металлурга» за 1.92: забить в Уфе больше трёх штук в последнее время редко кому удаётся.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Динамо» Москва

Поначалу отставка Алексея Кудашова вызывала недоумение, потом — возмущение. Ему на смену пришла ярость, затем был нервный смех, а после — опустошение. Сейчас динамовцев в какой-то степени даже жалко. Перетягивание каната в кабинетах и борьба за власть в клубе пустили сезон под откос. Ничего фатального не произошло, времени на исправление ситуации предостаточно. Только вот предпосылок для преображения не видно. Сейчас победы случаются в час по чайной ложке, каждый гол приходит через кровь, пот и слёзы, а очки набираются с трудом.

Динамовцы опустились на седьмую строчку на Западе. На таком фоне проблемы «Автомобилиста» кажутся незначительными. Ну да, не смогли побороться хотя бы за топ-3 в Восточной конференции. Да, не хватает стабильности, запаса, полёта фантазии в атаке. Случаются чувствительные поражения вроде 2:5 в матче с «Амуром». И что? Четвёртое место на Востоке с запасом. Если так пойдёт дальше — получат преимущество своего льда в первом раунде.

Поставим на то, что «Динамо» не забьёт в первом периоде. Коэффициент хороший — 1.92. Уральцы обладают прекрасной вратарской бригадой, а бело-голубые испытывают внушительные проблемы с созиданием. Ближе к концу игры, возможно, что-то изменится, но хорошие дебюты при Вячеславе Козлове случаются крайне редко.

Экспресс на матчи КХЛ 13 февраля 2026 года

Ставка 1: ИТМ 3 голов «Металлурга» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 1.92.

«Динамо» Москва не забьёт «Автомобилисту» в первом периоде за 1.92.

Общий коэффициент: 1.92 х 1.92 = 3.68.