Матч недели в Серии А: «Ювентус» вставит «Интеру» палки в колёса на «Сан-Сиро»

14 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что думают букмекеры о матче 25-го тура чемпионата Италии

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Что происходит с «Интером»

«Интер» Кристиана Киву — редкий пример команды, которая выглядит цельно даже в плотном графике. Пять побед подряд в Серии А, разгром со счётом 5:0 «Сассуоло» в последнем туре и с запасом первое место в таблице. Никакого вдохновения, сплошная системность: темп, контроль зон, постоянное давление. Отдельный маркер формы — роль Димарко. В последних турах он крайне эффективен в подыгрыше.

Однако есть нюанс, который может слегка сместить акценты игрового рисунка. В списке травмированных значатся Думфрис и Чалханоглу. Без них «Интер» иногда играет проще, чем мог бы. Меньше шахмат в центре, больше прямых доставок Мартинесу и Тюраму, чаще решаются эпизоды за счёт индивидуального качества и стандартов. Но в нынешнем состоянии это скорее вариация, нежели проблема. Структура у Киву, которому пророчили провал, уже выстроена.

С чем к игре подходит «Ювентус»

У «Ювентуса» тоже понятная идентичность. И её быстро вернул Лучано Спаллетти, который возглавил команду по ходу сезона. В больших матчах туринцы чаще всего начинают с дисциплины и терпения: перекрывают центр, отдают мяч сопернику и ловят моменты. Это логично. В таблице они в зоне Лиги чемпионов и не могут проваливаться, надо цепляться за очки, ведь плотность высокая.

Кадровые ограничения тоже есть. В списках потерь числятся Влахович и Милик. То есть исчезает опция «потолкаться и зацепиться за мяч». Что уж говорить, если в последнее время на острие атаки у Спаллетти выходит Джонатан Дэвид, рост у которого 175 см. Плюс нет Консейсау. А это минус игрок, который способен рывком растянуть оборону и добыть фол или угловой из ничего. Поэтому план гостей, скорее всего, будет ещё более прагматичным.

Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 14 февраля 2026 года

Первый круг показал, что вывеска «Интер» — «Ювентус» может легко превратиться в голевой триллер с перестрелкой. В матче 3-го тура встреча в Турине завершилась со счётом 4:3 в пользу туринцев. Но дело было ещё при Игоре Тудоре. Да и дома «Интер» будет задавать темп, терпеливо наращивать давление и вынуждать соперника ошибаться. Получатся совсем разные по содержанию встречи.

«Ювентус» при Спаллетти научился терпеть, однако без пары профильных форвардов и одного ключевого ускоряющего игру футболиста цена каждой атаки растёт: придётся быть идеальными в редких выходах. А у «Интера» сейчас слишком хороший ход и слишком много способов забить — позиционно, в переходах, со стандартов. Поэтому базовый выбор здесь всё же будет в пользу голов в обе стороны. Но можно рискнуть и взять лобовую ничью. Соперники сейчас стоят друг друга.

Ставка: ничья в матче «Интер» — «Ювентус» за 3.38.