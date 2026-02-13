«Реал» — «Реал Сосьедад». Первое поражение команды Захаряна в 2026 году

У гостей приличная серия, однако мало сил для выезда на «Бернабеу».

14 февраля в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад» 14 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад»

У мадридского «Реала» сейчас должен быть максимально прагматичный отрезок. Нужно забирать свои матчи и ни в коем случае не отпускать «Барселону» в гонке. Цена осечки высокая — чемпионат плотный, а мадридцам из-за проблем очки приходится доставать с трудом. В таблице разрыв минимальный, но и права на расслабленность нет.

Команда Альваро Арбелоа вроде бы действительно умеет выигрывать на классе, однако класс сейчас часто приходится подтверждать характером. В начале февраля клуб официально сообщил о травме Беллингема, а также продолжаются проблемы с Родриго и Эдером Милитао. Тем показательнее, что «Валенсию» «Реал» всё равно дожал и сохранил нужную динамику.

У «Реала Сосьедад» картинка, на первый взгляд, бодрая. Матараццо раскрутил очень устойчивую серию без поражений. Даже в Кубке Испании баски аккуратно забрали первый полуфинал у «Атлетика» в дерби. Но такие победы среди недели — это ещё и расход ресурса: эмоционально и физически дерби обычно «съедает» больше, чем может показаться. А ведь ехать-то предстоит на «Сантьяго Бернабеу»!

Добавьте сюда значительные кадровые потери и полу́чите сценарий довольно прямолинейный. «Реал» прижмёт гостей позиционными атаками, будет искать стандарты и вторые мячи, а «Реал Сосьедад» постарается прожить матч через терпение и редкие выпады с Оярсабалем. Но без Кубо и с вырезанным из структуры Мендесом контратакам не хватит первой передачи и скорости принятия решений.

Ждать феерии, конечно, тоже необязательно. Отсутствие Беллингема и Родриго снижает шанс на ураган с первых минут, зато повышает вероятность новой рабочей победы. Похоже на 2:0 или 2:1 — вот что нас ждёт. Хозяева своё заберут, а гостям будет тяжело придумать что-то после изматывающего дерби в Кубке Испании.

Ставка: «Реал» обыграет «Реал Сосьедад» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.60.