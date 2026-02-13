Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

США — Дания: прогноз и ставка на матч Олимпиады 14 февраля 2026 года

США — Дания. Американцы управятся за один период
Алексей Серяков
США — Дания: прогноз на матч
Комментарии
Перед матчами 3-го тура выходного не будет, силы нужно беречь.

14 февраля в Милане на льду «Арены Санта-Джулия» в матче 2-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные США и Дании. Стартовое вбрасывание запланировано на 23:10 мск.

Коэффициенты на матч ОИ-2026 США — Дания 14 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.17, в то время как победа Дании оценивается в 13.8. Ничья и овертайм идут за 9.00.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.45, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.53. Гол на первой минуте идёт за 10.0.

Прогноз на матч Олимпиады США — Дания (14.02.2026)

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
США
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная США продолжает поход по супермаркету со списком. У канадцев в группе есть в меру опасная Чехия и кусачая Швейцария. В квартете В вообще разом оказались финны и шведы, битва за первое место ожидается что надо. А ведь есть ещё неуступчивые словаки, от которых можно ждать хотя бы одной-двух сильных игр за короткий турнир.

У американцев же если не груши для битья, то, скажем вежливо, спарринг-партнёры. Ещё и расставлены в порядке повышения градуса. Для начала разминка на сборных Латвии и Дании, а уж в последнем туре ждёт Германия. Там тоже разница в классе солидная, но, по крайней мере, в составе хватает заметных исполнителей на уровне НХЛ – даже кроме Леона Драйзайтля.

Разумеется, на Олимпийских играх сборные США и Дании прежде не встречались. Про отношение «звёздно-полосатых» к чемпионатам мира давно известно, особого интереса турнир не вызывает. Однако за неимением альтернатив будем рассматривать историю противостояния именно там. Она довольно богата — с 2017 года сходились пять раз.

Материалы по теме
Без суперзвёзд, но ярко! Баутиста — Оливейра и другие вывески февраля в единоборствах
Без суперзвёзд, но ярко! Баутиста — Оливейра и другие вывески февраля в единоборствах

Результаты тонко намекают на то, что нас ждёт. Пять побед фаворита, все до единой — уверенные, три из них и вовсе сухие. 7:2, 4:0, 7:1, 3:0 и 5:0. Разумеется, датчане потихоньку прогрессируют, в составе есть и люди из НХЛ, и молодые ребята из АХЛ и ведущих европейских чемпионатов. На ЧМ этого может хватить. Собственно, в прошлом году они здорово пошумели. А вот на Олимпиаде со всеми сильнейшими…

Фредерик Андерсен может получить отдых, ведь с Латвией в заключительном туре придётся играть второй день подряд. А без голкипера с огромным опытом в НХЛ рассчитывать остаётся разве что на отсутствие особого желания у соперника. Выйдет, создаст задел – и успокоится перед спаренной игрой с немцами. В остальном надеяться не на что, слишком велика разница в классе исполнителей.

Проверим тотал больше 2 шайб в первом периоде за 2.18. Логика следующая: США наверняка проведут ротацию и поберегут силы перед сборной Германии, травмы на групповом этапе никому не нужны. Ближайший резерв будет действовать с особым желанием, но и в защите способен дать бонусные шансы. Ждём бодрого хоккея в дебюте, а дальше по ситуации: американцы либо включатся и добьются своего, либо сбавят обороты и спокойно доведут дело до победы.

Ставка: тотал больше 2 шайб в первом периоде за 2.18.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android