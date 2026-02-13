США — Дания. Американцы управятся за один период

14 февраля в Милане на льду «Арены Санта-Джулия» в матче 2-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные США и Дании. Стартовое вбрасывание запланировано на 23:10 мск.

Коэффициенты на матч ОИ-2026 США — Дания 14 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.17, в то время как победа Дании оценивается в 13.8. Ничья и овертайм идут за 9.00.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.45, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.53. Гол на первой минуте идёт за 10.0.

Прогноз на матч Олимпиады США — Дания (14.02.2026)

Сборная США продолжает поход по супермаркету со списком. У канадцев в группе есть в меру опасная Чехия и кусачая Швейцария. В квартете В вообще разом оказались финны и шведы, битва за первое место ожидается что надо. А ведь есть ещё неуступчивые словаки, от которых можно ждать хотя бы одной-двух сильных игр за короткий турнир.

У американцев же если не груши для битья, то, скажем вежливо, спарринг-партнёры. Ещё и расставлены в порядке повышения градуса. Для начала разминка на сборных Латвии и Дании, а уж в последнем туре ждёт Германия. Там тоже разница в классе солидная, но, по крайней мере, в составе хватает заметных исполнителей на уровне НХЛ – даже кроме Леона Драйзайтля.

Разумеется, на Олимпийских играх сборные США и Дании прежде не встречались. Про отношение «звёздно-полосатых» к чемпионатам мира давно известно, особого интереса турнир не вызывает. Однако за неимением альтернатив будем рассматривать историю противостояния именно там. Она довольно богата — с 2017 года сходились пять раз.

Результаты тонко намекают на то, что нас ждёт. Пять побед фаворита, все до единой — уверенные, три из них и вовсе сухие. 7:2, 4:0, 7:1, 3:0 и 5:0. Разумеется, датчане потихоньку прогрессируют, в составе есть и люди из НХЛ, и молодые ребята из АХЛ и ведущих европейских чемпионатов. На ЧМ этого может хватить. Собственно, в прошлом году они здорово пошумели. А вот на Олимпиаде со всеми сильнейшими…

Фредерик Андерсен может получить отдых, ведь с Латвией в заключительном туре придётся играть второй день подряд. А без голкипера с огромным опытом в НХЛ рассчитывать остаётся разве что на отсутствие особого желания у соперника. Выйдет, создаст задел – и успокоится перед спаренной игрой с немцами. В остальном надеяться не на что, слишком велика разница в классе исполнителей.

Проверим тотал больше 2 шайб в первом периоде за 2.18. Логика следующая: США наверняка проведут ротацию и поберегут силы перед сборной Германии, травмы на групповом этапе никому не нужны. Ближайший резерв будет действовать с особым желанием, но и в защите способен дать бонусные шансы. Ждём бодрого хоккея в дебюте, а дальше по ситуации: американцы либо включатся и добьются своего, либо сбавят обороты и спокойно доведут дело до победы.

Ставка: тотал больше 2 шайб в первом периоде за 2.18.