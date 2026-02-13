«Астон Вилла» — «Ньюкасл». День всех влюблённых в Кубок Англии

14 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу встретятся «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 14 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.32. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

Провести День всех влюблённых с Кубком Англии не самый очевидный, но заслуживающий внимания вариант. Представители АПЛ вступили в борьбу на предыдущей стадии, первые потери не заставили себя ждать. В выходные пройдут матчи 1/16 финала. В Бирмингеме состоится один из самых статусных из них. Речь пойдёт о противостоянии двух представителей страны в еврокубках.

«Астон Вилла» после удивительной победной серии в чемпионате Англии взяла паузу. Чего-то иного было сложно ожидать, однако продолжительность спада напрягает. Победы происходят редко, а осечки случаются даже с аутсайдерами. Третье место никуда не делось, только теперь придётся оглядываться назад. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» приближаются.

Основное сомнение связано именно с этим. Как известно, у бирмингемцев есть проблемы с соответствием финансовым требованиям. В такой ситуации попадание в Лигу чемпионов и сопутствующие солидные призовые от УЕФА становятся ключевым вопросом. Все силы будут брошены на АПЛ, где для прохода в ЛЧ с большой долей вероятности хватит пятой строчки.

Остальное — на сдачу. К тому же в Кубке Англии до финала ещё солидный путь, тратить силы и без того ограниченного костяка не слишком разумно. В предыдущем раунде с «Тоттенхэмом» играли полуторным составом. Другое дело, что лондонцам это не помогло – 2:1. Полагаем, тот же подход Унаи Эмери применит снова: в лучшем случае полуторный состав, остальные переводят дух.

У «Ньюкасла» положение сложнее. С начала сезона команда болтается в середине турнирной таблицы, выступает нестабильно. Формально до той же зоны Лиги чемпионов семь-восемь очков. На деле же это дистанция минимум трёх туров. Вот только победные серии в нынешнем сезоне не даются, а конкурентов хватает. И выглядят они в основном посильнее.

Так что тут акцент на АПЛ ниже. Дело в другом: на 18 февраля запланирован первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Карабахом». Соперник вроде бы уступающий в классе и удобный по стилю, но нагружать основу за 3,5 дня до перелёта в Баку Эдди Хау вряд ли станет. Получается, нас ожидает битва экспериментальных составов.

На таком фоне лезть в исход слишком опасно. Разве что играть против линии: на победу гостей с нулевой форой дают отличный коэффициент 2.17. Нам же больше нравится аккуратный тотал меньше 3 голов за 1.78. Логика очевидна: составы далеки от основных, сыгранность ниже, а разрушать всегда легче, чем созидать. Ждём сравнительно невысокого качества футбола и один-два мяча.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.78.