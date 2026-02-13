«Ливерпуль» — «Брайтон». Лишний выходной — это сила

14 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Брайтон» 14 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.57. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Брайтон»

«Ливерпуль» сделал большое дело, заняв третье место по итогам общего этапа Лиги чемпионов. Тем самым не только получил повышенные призовые, но и избавил себя от стыкового раунда. Минус два дополнительных матча в феврале, минус потенциальная нервотрёпка. В столь плотный и сложный сезон дорогого стоит.

В итоге пока «Ньюкасл» 18 февраля полетит в Баку в гости к «Карабаху», мерсисайдцы получат возможность не спеша готовиться к следующей игре. Она состоится аж 22-го числа, к тому же соперником окажется скромный «Ноттингем Форест». Недельный цикл в самый разгар сезона — роскошь по меркам современного футбола.

Потому логично предположить, что состав на ближайший матч Кубка Англии окажется не таким экспериментальным, каким мог бы быть. «Сандерленд» (1:0) навестили, дальше – пауза. Разумеется, ближайший резерв и молодёжь свой шанс получат. Но не в таком количестве, как это было бы при наличии той же Лиги чемпионов в следующую среду.

В АПЛ ситуация не то чтобы простая, однако вполне рабочая. Борьба за четвёртое место идёт вовсю, зато имеются две хорошие новости. Первая — «Астон Вилла» просела, такими темпами вскоре появится шанс её догнать. Вторая — с большой долей вероятности путёвку в Лигу чемпионов обеспечит и пятая строчка.

В общем, ждём от Арне Слота сравнительно оптимальный состав, что несколько снижает шансы «Брайтона». «Чайки» традиционно хороши, летают довольно высоко, регулярно дают бой «Ливерпулю». Впрочем, имеется нюанс: обычно на «Энфилде» они всё же уступают. Обратимся к истории противостояния: три поражения кряду, а меньше двух мячей не вынимали аж с февраля 2021 года.

Отсюда напрашиваются две ставки: ИТБ 2 голов «Ливерпуля» за 1.80 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Что-нибудь в духе 3:1 или 2:1 тут более чем вероятно. Арне Слот сейчас не в том положении, чтобы махнуть рукой на какой-либо турнир. Иначе вскоре рукой махнут на него самого.

Ставка: ИТБ 2 голов «Ливерпуля» за 1.80.