Будут ли медали от лыжников? Выбираем лучшую ставку на Коростелёва и Непряеву на Олимпиаде

Лыжные гонки — одна из надежд России на Олимпиаде-2026. Точнее, надежды сразу две — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Оба уже попробовали свои силы в Италии. В спринте не получилось совсем — не удалось пройти квалификацию, а вот в скиатлоне Савелий остановился в шаге от пьедестала почёта. У Дарьи всё поскромнее — место во втором десятке в скиатлоне и 21-е — в разделке.
Прямо сейчас нашим лыжникам осталось три старта — Коростелёв выступит в разделке и в марафоне, Непряева — на самой длинной дистанции. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли наши спортсмены добыть медали. Ну а какой вариант лучший, будете решать вы!
Савелий Коростелёв выиграет медаль на Олимпиаде-2026 — коэффициент 5.00
Вероятность не самая высокая — около 20%. Однако это не так уж и мало. У Савелия впереди две гонки. Надежды в первую очередь на марафон, где он выступает обычно хорошо. Правда, на Кубке мира он ещё не бегал эту дистанцию, но скиатлон показал — россиянин в хорошей форме, готов бороться за самые высокие места. С 1000 рублей чистый выигрыш — 4000 рублей.
Коростелёв станет олимпийским чемпионом — коэффициент 15.00
На высшую награду шансов не так много — порядка 7% вероятности. Про марафон мы уже говорили, в разделке будет даже сложнее — в единственной дистанции коньком на Кубке мира Савелий был 25-м. Главная проблема — россиянин будет один. Те же норвежцы спокойно станут применять командную тактику, Коростелёву же придётся рассчитывать только на себя или стихийно объединяться с кем-то на трассе. 14 000 рублей со ставки в 1000 составит выигрыш в случае успеха.
Непряева выиграет медаль — коэффициент 20.00
5% вероятности. Всё-таки у Дарьи остался всего один шанс, да и марафон в её карьере был только один. Пока что состояние нашей спортсменки не самое выдающееся, о чём сама Непряева говорила в интервью, но эта дистанция будет в самом конце Олимпиады, возможно, пик формы как раз и придётся на эту дату? С 1000 рублей можно получить 19 000 чистой прибыли в случае успеха.
Непряева станет чемпионкой — коэффициент 50.00
Ну и самый рискованный вариант — победа Дарьи за 50.00. Поверить в это сложно, но в спорте бывает всякое. Если получится удержаться до финиша в лидирующей группе, то кто знает? Может спутать карты лидерам и погода. Поставите 1000 рублей — выиграете 49 000, если россиянка возьмёт марафон.