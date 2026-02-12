Будут ли медали от лыжников? Выбираем лучшую ставку на Коростелёва и Непряеву на Олимпиаде

Лыжные гонки — одна из надежд России на Олимпиаде-2026. Точнее, надежды сразу две — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Оба уже попробовали свои силы в Италии. В спринте не получилось совсем — не удалось пройти квалификацию, а вот в скиатлоне Савелий остановился в шаге от пьедестала почёта. У Дарьи всё поскромнее — место во втором десятке в скиатлоне и 21-е — в разделке.

Прямо сейчас нашим лыжникам осталось три старта — Коростелёв выступит в разделке и в марафоне, Непряева — на самой длинной дистанции. Букмекеры принимают ставки на то, смогут ли наши спортсмены добыть медали. Ну а какой вариант лучший, будете решать вы!

