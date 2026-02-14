«Спартак» — «Динамо» Минск. Не 0:6, но тоже неприятно

Минчане в третий раз в сезоне обыграют красно-белых.

15 февраля в Москве «Спартак» примет «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Мн 15 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.50. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск (15.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Динамо Мн Минск

У «Спартака» сейчас не самый приятный отрезок. Мелочи превращаются в проблемы: то не клеится завершение, то игра начинает расползаться после первой пропущенной шайбы. Взгляните на результаты — поражения 0:2 и 2:3 дома в дерби с ЦСКА и «Динамо», а ещё болезненные 1:3 от «Локомотива».

У минчан картина другая. Команда держит темп лидирующего Ярославля, идёт в верхней части таблицы Запада и играет с очень понятной логикой. Много бросает, много забивает, почти не проваливается. Даже по статистике разница ощутима. У минского «Динамо» 199 заброшенных шайб (больше только у «Металлурга») а у «Спартака» — 161 гол.

Кадровый фон тоже важен. «Спартак» лишился Адама Ружички, который уехал в сборную Словакии на Олимпиаду. А это как раз тот тип игрока, который может решать моменты, когда у команды не идёт игра. Плюс совсем недавно клуб проживал период без Алексея Жамнова на мостике, и такие встряски редко проходят бесследно.

У минского «Динамо» своя потеря: Андрей Стась внесён в список травмированных. Но для команды Дмитрия Квартальнова это скорее удар по тонким настройкам, таким как вбрасывания, меньшинство, атмосфера в раздевалке, нежели удар по значительной части атаки. Худо-бедно пережить можно.

И главное — стилистически минчане «Спартаку» неудобны. В этом сезоне уже были 3:0 и 6:0 в пользу «Динамо». То есть это не просто победы, а победы, где красно-белым перекрывали кислород и наказывали за ошибки. На такой базе логично забирать вариант, при котором белорусский клуб снова окажется сильнее. Правда, теперь едва ли стоит ждать сухой счёт.

Ставка: «Динамо» обыграет «Спартак» за 2.35.